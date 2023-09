L'Office des transports du Canada (OTC) a reçu 8113 plaintes de voyageurs du 1er juillet au 1er septembre derniers, comparativement à 8809 plaintes durant la même période en 2022 (-8,6 %), lorsque les grands aéroports au pays avaient fait face à de nombreuses perturbations.

Tout comme en 2022, la majorité des plaintes cet été portaient sur les perturbations de vols (60,4 % en 2023 vs 63,1 % en 2022).

Toutefois, les plaintes touchant les bagages et marchandises et les réservations et billets ont chuté de moitié ou plus.

Le pourcentage des plaintes relativement à la communication et assistance (niveau de traitement) était, en revanche, à la hausse cet été, passant de 5 % à 24,1 %.

Les 5 transporteurs ayant fait l’objet du plus de plaintes Transporteur Pourcentage de plaintes (Été 2023) Pourcentage de plaintes (Été 2022) Air Canada 47,7 % 48,2 % WestJet 19,3 % 22,3 % Flair 8,4 % 10,1 % Sunwing 4 % 2 % Swoop 2,2 % 5,8 % Source : Office des transports du Canada

Air Canada et WestJet demeurent les transporteurs ayant fait l'objet du plus grand nombre de plaintes, mais ils sont aussi les compagnies aériennes qui transportent le plus de passagers et leur pourcentage respectif de plaintes a baissé après les perturbations de l'été 2022.

Le pourcentage des plaintes contre Sunwing a doublé de l'été 2022 à l'été dernier.

Aéroports les plus touchés

L'aéroport Pearson de Toronto reste l'aéroport canadien dont les vols de départ ont fait l'objet du plus de plaintes (21 % des plaintes vs 20,4 % à l'été 2022). Toutefois, il est aussi celui qui a le plus de voyageurs.

Les pourcentages de plaintes touchant des départs aux aéroports de Vancouver (9,5 % en 2023 vs 7,9 % en 2022), Calgary (9 % en 2023 vs 8 % en 2022) et Montréal (8,8 % en 2023 vs 8,7 % en 2022) ont augmenté cet été comparativement à l'été dernier.

18 mois pour le traitement d'une plainte

L'Office des transports indique que le traitement d'une plainte prend généralement plus de 18 mois à l'heure actuelle.