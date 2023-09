« Une famille, un avocat », pour éviter des procédures de divorce longues et coûteuses

Melissa Bourgeois, une avocate d'Edmonton qui pratique le droit de la famille depuis plus de 10 ans, propose un nouveau modèle de gestion des conflits matrimoniaux, pour faire gagner du temps et de l'argent aux couples en instance de divorce.

Après des années passées notamment à aider les couples à mener à bout leurs démarches de divorce à l'amiable, Melissa Bourgeois a entendu parler d'un service juridique unique en son genre offert au Royaume-Uni.

À l'époque, le concept n'avait pas été testé au Canada, où les règles en la matière imposent traditionnellement à chaque membre d’un couple en instance de divorce de retenir les services de son propre avocat, explique-t-elle.

Cela m'a semblé très brillant , dit-elle, en ajoutant : Je pense que ce que la plupart des couples recherchent aujourd'hui, c'est un moyen de naviguer dans le système juridique d'une manière qui les aide à préserver une relation décente l'un avec l'autre.

Melissa Bourgeois explique que, d'après son expérience, de nombreux couples souhaitent en fait mettre de côté leur conflit, si le résultat est un accord plus rapide et plus rentable. Elle décide alors de demander au Barreau de l’Alberta l'autorisation d'offrir ce qu'elle appelle son modèle, Une famille, un avocat, des honoraires , dans le cadre d'un projet pilote, le premier du genre au Canada.

Cette autorisation a été accordée en 2021.

Depuis janvier 2023, son cabinet One Family Law a aidé une quarantaine de couples à défaire le nœud de leur mariage. Chaque couple paie une somme forfaitaire de 5000 $ pour un processus complet qui ne prend pas plus de six à huit semaines.

Divorces coûteux

Environ 38 % des mariages au Canada se terminent par un divorce.

Selon une enquête réalisée en 2021 par le magazine Canadian Lawyer, les avocats facturent en moyenne 1860 $ d'honoraires pour un divorce non contesté, dans lequel les couples s'entendent à la fois sur le divorce et sur les conditions de la séparation. La procédure peut durer de quatre à six mois.

Lorsque l'un des conjoints n'est pas d'accord avec l'autre sur un point quelconque, qu'il s'agisse de l'attribution de la maison, de la pension alimentaire ou de la prise en charge des enfants, le divorce devient contesté.

Dans ce cas, les cabinets d'avocats facturent généralement à l'heure pour chaque courriel, texte ou appel téléphonique nécessaire pour amener les deux conjoints en conflit à un accord. Selon l'enquête de Canadian Lawyer, les honoraires moyens demandés s'élèvent à 20 625 $.

Bryan Sali d'Edmonton et son ex-femme ont récemment mis fin à 15 ans de mariage avec l'aide de Melissa Bourgeois. Il se dit reconnaissant que son ex-femme et lui aient fait en sorte que les choses soient aussi simples et amicales que possible.

Nous avons certainement gagné beaucoup de temps et d'argent en procédant de cette manière. Mais je suis presque certain que nous avons également sauvé notre relation en tant qu'amis et co-parents.

La médiation, autre moyen d'éviter de se ruiner

De nombreux couples en instance de divorce ne seront pas sur la même longueur d'onde à propos de tout, note pour sa part Kevin Caspersz, associé directeur du cabinet Caspersz Chegini LLP, basé à Toronto.

Il souligne par ailleurs qu'il existe d'autres moyens d'éviter les coûts et le stress d'une procédure judiciaire traditionnelle. Il souligne que la médiation, par exemple, aide les conjoints à parvenir à un accord mutuellement acceptable qui peut ensuite être soumis à l'avocat de chaque conjoint pour obtenir un avis juridique indépendant.

Il est certain que les gens disposent aujourd'hui d'autres options que les procédures judiciaires traditionnelles qui prennent des années et des centaines de milliers de dollars.

Il s'agit là d'un changement majeur. Je pense qu'à l'avenir, la plupart des gens veulent simplement trouver un moyen de gérer leur coparentalité de manière saine , ajoute-t-elle.

