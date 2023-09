Entente conclue avec des Premières Nations pour la réouverture du parc Joffre Lakes

Les Premières Nations Lil'wat et N'Quatqua et le gouvernement britanno-colombien sont parvenus à un accord pour la réouverture du très prisé parc Joffre Lakes. Il pourra de nouveau accueillir les randonneurs et les touristes à compter de mardi.

Le parc provincial, aussi appelé Pipi7iekw, sera toutefois fermé le 30 septembre à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

La Première Nation Lil’wat apprécie grandement le temps et l’attention des ministères de l’Environnement et de la Stratégie climatique ainsi que des Relations avec les autochtones et de la Réconciliation à ce sujet , indique le chef intérimaire de la Première Nation, Chris Wells, dans une déclaration.

La Nation [Lil’wat] continuera à guider ces discussions pour assurer que Pipi7iekw est utilisé de manière compatible avec nos valeurs et celles de nos ancêtres , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Des tickets d'accès à la journée resteront nécessaires pour visiter le parc Joffre Lakes, et ce, jusqu'au 9 octobre. Photo : Unsplash/Don B

Le mois dernier, les Premières Nations Lil'wat et N'Quatqua ont fermé l’accès du parc, afin d’y effectuer leurs activités traditionnelles de cueillette et de célébrations des récoltes. Les deux Premières Nations ont justifié cette fermeture en citant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui souligne le droit de gestion de leurs terres.

Dans le cadre de l'entente conclue avec la province, les parties ont accepté de continuer à discuter de façon régulière d’ici le printemps 2024 afin de développer un plan d’accès, de gestion et de protection culturelle du parc, dont la fréquentation a bondi dans la dernière décennie.

Plus de 196 000 personnes ont visité le parc en 2019, soit plus du triple qu’en 2010. Il s’agit de l’une des destinations extérieures les plus fréquentées en Colombie-Britannique.

En 2021, la province a d’ailleurs instauré un système de laissez-passer quotidien gratuit pour limiter l’achalandage dans le parc. Le nombre extrême de visiteurs soulève des inquiétudes en raison des déchets laissés sur place et des problèmes de stationnement depuis des années.