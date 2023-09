La première édition du Festival des spiritueux de Saguenay est lancée

La toute première édition du Festival des spiritueux de Saguenay s'est ouverte jeudi soir. Elle se déroule jusqu’à samedi au hangar de la Zone portuaire, dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Le mixologue et porte-parole de l’événement, Maxime Boivin, se réjouit qu’un festival entièrement dédié aux spiritueux voie le jour dans la région.

Ça permet de les mettre de l’avant. On voit souvent les distilleries dans des festivals de bières, dans des festivals de vin, il n’y a pas beaucoup d’événements qui les mettent, eux, de l’avant , mentionne l’expert en cocktails qui a exercé son métier dans de nombreux bars et restaurants de Montréal en plus de participer à des émissions de télévision.

Quand il dit eux , il fait non seulement référence aux bouteilles de gin, de whisky, de téquila, de rhum, mais également aux gens qui les fabriquent.

Il y a des humains derrière. Il y a du monde qui travaille sur ces alambics-là pour nous faire ces beaux produits. De pouvoir les rencontrer et de connaître c’est qui l’humain derrière, c’est qui les gens derrière les distilleries, ça fait toute la différence.

Maxime Boivin a travaillé pour plusieurs restaurants et bars notoires à titre de mixologue, notamment au Globe, à la Taverne Midway et à la Maison Bulud. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Selon lui, les consommateurs et amateurs de boissons alcoolisées tombent plus facilement en amour avec les produits d'ici grâce à ce contact unique.

Rentabilité

Une vingtaine de producteurs québécois disposent d’un kiosque pour faire déguster leurs produits. L’objectif du festival est justement de promouvoir le talent des artisans de la province, qui peinent parfois à réaliser des profits intéressants.

C’est du moins ce que souligne Catherine Blier, propriétaire de la distillerie Vent du Nord. Radio-Canada a rencontré l'exposante jeudi, à l'ouverture du festival. Elle a récemment mis la main sur un commerce de fleurs, une affaire qu'elle estime beaucoup plus lucrative.

Les marges de profit des producteurs de spiritueux sont peu satisfaisantes, selon Catherine Blier. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Je fais plus d’argent en vendant une seule et unique fleur qu’on importe [...] que sur une bouteille pour laquelle j’ai entièrement cueilli les aromates à la main, transformée, embouteillée avec des bénévoles et vendue sur place chez nous. Dans notre tête de producteurs, pour nous à la distillerie, ça n'a pas de sens , dénonce-t-elle.

Les fabricants doivent remettre une portion des ventes qu'ils effectuent dans leur entreprise à la Société des alcools du Québec (SAQ). Se disant étouffés par un contexte réglementaire trop exigeant et rigide, plusieurs entrepreneurs, dont Catherine Blier, voudraient que cette contrainte devienne chose du passé.

Avec les informations de Simon Roy-Martel