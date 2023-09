Sommet municipal sur l’itinérance : Gatineau prend des notes

Après les visites exploratoires d’organismes, jeudi, l’heure est aux attentes pour la délégation de l'Outaouais. Vendredi matin s'amorce le Sommet municipal sur l’itinérance à Québec.

La Ville de Gatineau y sera bien représentée, forte d’une délégation de 25 personnes. La mairesse de Gatineau, France Bélisle, et des représentants du milieu communautaire et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais auront l’occasion d’échanger avec leurs homologues de partout au Québec.

France Bélisle a déjà fait connaître ses positions en matière d’itinérance. Pour François Roy, coordonnateur de Logemen’occupe, ce sommet est sans précédent.

Ce qui m’encourage, c’est de voir la mobilisation de l’ensemble des maires du Québec via l’Union des municipalités du Québec. C’est la première fois que je vois ça depuis que je suis à Logemen’Occupe , se réjouit-il.

Cependant, pour lui, l’enveloppe annoncée par le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, est insuffisante.

On n’a rien contre les refuges et les haltes chaleurs, mais ce n’est pas avec ces services qu’on va s’attaquer véritablement à la crise de l’itinérance , plaide M. Roy.

Ça prend une révolution.

Au départ, c’est de l’argent qu’il nous faut , somme pour sa part Louis Sabourin, conseiller municipal du district de Limbourg. Il est cependant impatient de discuter de bonnes pratiques avec ses homologues.

La mairesse France Bélisle prendra la parole à 10 h aux côtés notamment de Valérie Plante, mairesse de Montréal.