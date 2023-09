L’Assemblée des chefs du Manitoba appelle les membres des Premières Nations à voter

L’Assemblée des chefs du Manitoba tenait jeudi l’événement Rock the Vote, afin de souligner l’importance de la participation des membres des Premières Nations lors des élections provinciales.

L’événement a d’abord rassemblé plusieurs centaines de personnes devant le Palais législatif du Manitoba. Un kiosque tenu en partenariat avec Élections Manitoba permettait aux participants de s’inscrire sur la liste électorale.

L’idée derrière toute cette initiative est de garantir que notre peuple ait la possibilité de voter , a expliqué la grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, précisant que certains défis, comme l'obligation de présenter deux pièces d'identité, restreignent pour plusieurs la capacité d'exercer leur droit de vote.

Des discours, des chants et des sons de tambours ont résonné sur les marches de l’édifice avant que les participants s’acheminent vers le Centre de congrès RBC pour assister à un débat des candidats aux élections provinciales.

Ce débat représente une occasion d’aborder des enjeux cruciaux, a indiqué la modératrice, citant notamment la souveraineté et des droits issus de traités, l’éducation, le soutien aux étudiants LGBTQ+ , le système de services à l’enfance, les hommes et garçons autochtones disparus et assassinés et l’usurpation de l’identité autochtone.

Le moment est arrivé où nous devons nous faire entendre en tant que membres des Premières Nations de la province du Manitoba , a déclaré Cathy Merrick lors de l’ouverture du débat.

Préoccupations autochtones en première ligne

Le chef du Parti libéral du Manitoba Dougald Lamont, la cheffe du Parti vert du Manitoba Janine Gibson et le candidat du Nouveau Parti démocrate du Manitoba (NPD) Ian Bushie étaient présents.

Les questions autochtones sont extrêmement importantes pour moi et mon parti depuis des décennies , a fait valoir d’entrée de jeu Dougald Lamont.

Je pense que beaucoup de gens savent quelle différence un député vert pourrait faire envers la guérison qui doit se produire à la fois avec notre Mère [la terre qui tient à cœur aux Autochtones] et entre nous tous , a déclaré Janine Gibson, qui brigue le poste de députée pour la circonscription de Wolseley, à Winnipeg.

Le candidat néo-démocrate, Ian Bushie, a quant à lui affirmé que les enjeux autochtones étaient au premier plan de tout ce que le NPD fait en tant que parti. Il a par ailleurs souligné que plusieurs des candidats du parti étaient d’ascendance autochtone, dont le chef, Wab Kinew.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti libéral du Manitoba Dougald Lamont, la cheffe du Parti vert du Manitoba Janine Gibson et le candidat du Nouveau Parti démocrate du Manitoba (NPD) Ian Bushie ont participé au débat de l'Assemblée des chefs du Manitoba, jeudi. Photo : Radio-Canada / Richard Sabeh

Les progressistes-conservateurs absents

Pour sa part, le parti progressiste-conservateur de Heather Stefanson n’a pas participé au débat de l’Assemblée des chefs du Manitoba, une absence qui n’est pas passée inaperçue.

C’est dommage qu’un des partis n’ait pas répondu présent , a exprimé Cathy Merrick aux gens réunis au Centre de congrès. Mais nous ferons avec. C'est leur perte.

La cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, a pour sa part rappelé à l’auditoire l’importance d’exercer son droit de vote lors des élections provinciales.

Il n'y a aucun représentant du Parti conservateur ici, ce qui en dit long sur où nous devrions diriger notre vote.

La Première Nation de Long Plain est la communauté d’origine de deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé, Morgan Harris et Marcedes Myran, dont les restes pourraient se trouver dans le dépotoir Prairie Green, à Winnipeg.

Des fouilles sont réclamées par les proches des femmes et plusieurs dirigeants autochtones depuis décembre 2022, un enjeu qui pourrait peser lourd dans la balance politique selon plusieurs politologues.

En juillet dernier, Heather Stefanson a annoncé que son gouvernement ne financerait pas les fouilles du dépotoir, estimant qu’elles représentent un risque de santé et de sécurité trop important.

Pour leur part, les deux principaux partis d’opposition, le NPD et le Parti libéral, se sont tous deux engagés à lancer des fouilles.

Wab Kinew a affirmé vouloir travailler avec les familles des victimes et le gouvernement fédéral, sans toutefois aborder la question du financement.

Le Parti libéral s’est engagé à financer la moitié du coût des fouilles, s’il forme le nouveau gouvernement, le 3 octobre prochain.

Avec des informations de Richard Sabeh