La garde côtière et l'armée canadiennes ont annoncé jeudi la fin des opérations de sauvetage du pêcheur disparu dans un naufrage au large de la côte nord-est de Terre-Neuve.

Un bateau de pêche de 7 mètres (23 pieds) de long a coulé mardi au large de Fleur de Lys, une communauté d’environ 200 habitants.

Un des hommes qui était à bord s’en est sorti sain et sauf. Il a rapidement été secouru par d’autres pêcheurs avant que la Garde côtière canadienne n’arrive.

Ces pêcheurs ont aussi repêché les corps de deux autres personnes.

Le quatrième membre d’équipage du bateau qui a coulé n’a toujours pas été localisé.

Le ministère fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a indiqué jeudi que la décision de passer d’une mission de sauvetage à une mission de récupération n’avait pas été prise à la légère.

Le NGCC Earl Grey, l'Association civile de recherche et sauvetage aériens ( ACRSA ), la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) et des équipes de Deer Lake, Grand Falls-Windsor et Springdale se consacrent maintenant à cette mission de récupération.

Les effectifs des Forces armées canadiennes, incluant un hélicoptère Cormorant, ont quitté.

Transport Canada, la commission provinciale de la sécurité du travail à Terre-Neuve-et-Labrador et la GRC enquêtent sur les causes de cette tragédie maritime.

Le maire de Fleur de Lys, Bob Traverse, a précisé que les quatre hommes sur le bateau étaient des pêcheurs de morue.

Mercredi matin, le maire a fait ouvrir l’hôtel de la ville pour que les résidents puissent s’y réunir et y trouver du soutien. C'est assez triste ici , a indiqué le maire Traverse. Nous avons déjà eu trois décès cette semaine de causes naturelles, et c'est assez dévastateur dans une petite ville comme ici. Nous nous entraiderons pour surmonter cette épreuve.

D’après La Presse canadienne