Des experts en santé recommandent le vaccin à l’approche de la saison grippale

Avec l'arrivée prochaine de la saison des maladies respiratoires, des professionnels de la santé recommandent de se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe afin de mieux se prémunir de ces maladies.

Selon la professeure titulaire au Département de santé publique et d’épidémiologie de la Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan et présidente de la Société Santé en français, Anne Leis, c’est le bon moment pour prendre son vaccin.

C’est surtout maintenant cette période de l’année où la vaccination est importante parce qu’il y a maintenant d’autres infections respiratoires , indique Dr Anne Leis.

Elle espère que les Saskatchewanais seront au rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19, cet automne.

Il faut continuer à se protéger, surtout les individus qui sont âgés, 65 ans et plus, les personnes qui ont des problèmes d’immunités et aussi potentiellement certains enfants , recommande-t-elle. La Dre Anne Leis dit constater que les personnes à risque sont vraiment nombreuses à recevoir leurs doses de vaccin.

Cependant, ceux qui sont moins à risque contre la COVID-19 ont tendance à moins se faire vacciner, d'après elle. C’est pourquoi elle conseille de le recevoir en même temps que celui contre la grippe.

Publicité

Au fur et à mesure que l’âge descend, il y a un genre de laisser-faire, c’est au choix des personnes. Ce n’est pas nécessaire, obligatoire, obligatoire, mais c'est fortement recommandé , souligne-t-elle.

Les vaccins contre la COVID-19 et la grippe seront disponibles dans la majorité des pharmacies dès la fin du mois de septembre en Saskatchewan.

Dans les cliniques et les centres commerciaux, il faudra attendre le 10 octobre. Pour rappel, Santé Canada a approuvé mardi une version réactualisée du vaccin contre la COVID-19 de Moderna.

Les Saskatchewanais qui ont déjà reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 ou qui ont été infectés doivent attendre six mois avant de renouveler le vaccin.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau