Deux institutions acadiennes ont confirmé jeudi un partenariat qui, espère-t-il, pourra aider à résoudre un problème de manque de main-d’oeuvre et de recrutement de travailleurs.

UNI Coopération financière et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNB ) s'associent pour offrir aux étudiants un programme alternant travail et études.

Le président et chef de la direction d'UNI Coopération financière, Camille Thériault, affirme que ce partenariat est un pas vers l’augmentation de la main-d’oeuvre disponible. Des jeunes qui pourront faire leurs études, avoir un stage rémunéré chez UNI et ensuite de très, très bonnes possibilités d'avoir une carrière chez nous , a-t-il affirmé.

Ouvrir en mode plein écran Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Campbellton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il s'agit d'un partenariat de cinq ans en vigueur immédiatement dans tous les campus francophones.

Cette collaboration permettra à des étudiantes et étudiants d’apprendre leur métier dans un environnement de travail dans un contexte réel , suggèrent le CCNB et UNI dans un communiqué commun annonçant l’entente.

Trois succursales d'UNI sont présentement fermées. L’institution financière dit que cette situation est causée par un manque d’employés.

Ouvrir en mode plein écran La succursale d'UNI Coopération financière située à Eel River Crossing, au Nouveau-Brunswick, était fermée le 30 août 2023. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Selon UNI, les points de service fermés en ce moment dans la province devraient rouvrir vendredi.

On sait qu'il y a des défis, on ne se cache pas, on accepte le blâme , a déclaré Camille Thériault Il faut être avant-gardiste il ne faut pas être réactionnaire tout le temps.

D’après le reportage de Mathilde Pineault