La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) réclame une augmentation du financement que lui accorde Québec. La STTR souhaite tirer profit de la forte croissance de son achalandage pour bonifier ses services et consolider la transition vers le transport collectif.

La STTR estime être sur une lancée qui pourrait lui permettre de parvenir à faire des gains sur l’automobile en solo.

Je ne pense pas qu’on est capable de battre la première auto, mais la deuxième et la troisième oui, je pense qu’on est capable de le faire, et c’est notre objectif.

Les dernières statistiques montraient qu’entre février et juin derniers, l’achalandage dans les autobus a sensiblement augmenté, soit de 19 %. C’est pourquoi la STTR souhaite profiter de cette lancée pour demander à la Ville, qui la finance déjà à hauteur de 53 %, mais surtout à Québec d’accentuer leur soutien.

Plus on va mettre d’autobus en service, plus on va avoir de fluidité de notre transport, plus on va avoir de fréquences, mieux on va être capables effectivement d’attirer une plus grande clientèle , explique Michel Byette, président de la STTR.

La hausse de la clientèle ne vient pas sans son lot d’inconvénients. Au bureau d’information de la STTR, on raconte que des usagers appellent pour se plaindre qu’il y a trop d’usagers dans les autobus.

Des règles strictes de financement

Ce qui vient en ce moment lui compliquer l’existence, c’est que la STTR, pour toucher la subvention à l’achat, ne peut plus acquérir que des autobus 100 % électriques, ni même des hybrides et encore moins des autobus au diésel. Des représentations ont été faites auprès de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, pour que les règles soient assouplies.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, espère qu’il y aura quand même une certaine souplesse du côté du ministère des Transports pour permettre de le faire adéquatement et de ne pas être soumis à une pression qui ne serait pas productive dans ce cas-là.

Entretemps, la STTR lance un premier appel d’offres en vue d’agrandir son centre d’entretien et le doter de plus puissantes installations de recharge. Le coût total pour les trois phases projetées sera de 100 millions $, financé à 95 %, aux frais, non pas de la Ville, mais de Québec.