Les décès par surdose ont presque doublé en Ontario pendant la pandémie, selon une étude

Un rapport publié jeudi révèle que le nombre de décès accidentels dus à la drogue et à l'alcool a presque doublé en Ontario pendant la pandémie de COVID-19. En 2021, près de 3000 personnes sont décédées d'une intoxication à la drogue ou à l'alcool, comparativement à environ 1600 en 2018, selon une étude du Réseau ontarien de recherche sur les politiques en matière de drogues et de Santé publique Ontario.

Cela équivaut à une moyenne de huit décès par jour en 2021, a souligné Tara Gomes, chercheuse principale au sein du réseau de recherche sur les politiques en matière de drogues et épidémiologiste à l'hôpital St. Michael's de Toronto.

Les chercheurs ont utilisé des données de l'ICES, un institut de recherche en santé à but non lucratif anciennement appelé Institute for Clinical Evaluative Sciences [Institut des sciences d'évaluation clinique, traduction libre], ainsi que des données du bureau du coroner en chef et du service de pathologie médico-légale de l'Ontario.

Dre Gomes a noté que le nombre de décès accidentels liés à des substances, en particulier les opioïdes, était déjà en hausse avant que la pandémie ne soit déclarée en 2020.

Cependant, ces décès ont semblé s'accélérer au début de la pandémie, touchant non seulement les opioïdes comme le fentanyl, mais aussi des stimulants tels que la cocaïne et la méthamphétamine, ainsi que des benzodiazépines et de l'alcool.

Souvent, les personnes décédées utilisaient plusieurs substances en même temps, dépassant les décès liés à une seule substance pendant la pandémie. L'étude a montré que les opioïdes étaient un facteur contributif dans plus de 80 % des cas lorsque des personnes sont décédées en consommant des stimulants, de l'alcool ou des benzodiazépines entre 2018 et 2021.

Dre Gomes a souligné que même si la toxicité des opioïdes est une urgence majeure de santé publique et a suscité beaucoup d'attention, il est important de reconnaître que des personnes décèdent également en consommant de la cocaïne, de la méthamphétamine ou des amphétamines, notant qu'un décès sur six lié à des stimulants n'impliquait pas d'opioïdes.

Le rapport a également mis en lumière une augmentation de 16 % des décès accidentels dus à la toxicité de l'alcool en Ontario entre 2018 et 2021, avec près de 300 décès en 2021. La plupart de ces cas impliquaient également des opioïdes, des stimulants ou des benzodiazépines pris simultanément.

Il reste incertain à quelle fréquence les personnes consommaient intentionnellement plusieurs drogues et à quelle fréquence elles ignoraient la présence d'une autre drogue dans le mélange, a déclaré Dre Gomes.

Elle a expliqué que parfois, les gens prenaient des stimulants pour contrer les effets sédatifs des opioïdes, mais ils ignoraient souvent que des benzodiazépines avaient été mélangées à l'approvisionnement illicite en fentanyl. Cette complexité rend difficile l'inversion des overdoses, car la naloxone n'agit que sur les opioïdes, pas sur les benzodiazépines.

De plus, cela signifie que les gens deviennent involontairement dépendants des benzodiazépines et subissent un sevrage si cette dépendance n'est pas traitée, a-t-elle ajouté.

Avec les informations de La Presse canadienne