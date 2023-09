Les amateurs d’art se donnent rendez-vous à Regina pour la foire Art Now

La huitième foire dénommée Art Now se déroule au Viterra International Trade Centre de Regina jusqu'à dimanche prochain. Cet événement annuel est une vitrine d’exposition organisée de façon alternée entre Saskatoon et Regina.

Pour cette année, ce sont onze galeries d'art de toute la Saskatchewan qui participent à cette foire avec pour objectif de présenter les œuvres à un plus vaste auditoire. Selon la galeriste de Saskatoon Adele Tosh, il s'agit de venir célébrer l’art.

Emmenez vos enfants. C'est parfait pour les familles. C'est accessible aux fauteuils roulants. L'art devrait être célébré par tout le monde , indique-t-elle.

Cette foire est aussi une occasion pour découvrir de nouveaux talents, ou échanger avec des galeristes et des créateurs.

Selon la coordonnatrice du Conseil de l'artisanat de la Saskatchewan, Alexa Hainsworth, cet événement permet aux artistes d’exposer leurs créativités.

On a invité des artistes à venir parler de leur travail, de leurs influences et inspirations. Rencontrez les artistes, discutez avec eux et vous comprendrez pourquoi le travail artisanal est si important et pourquoi vous voulez qu'il soit dans votre maison , souligne Alexa Hainsworth.

Les organisateurs attendent près de 3000 visiteurs durant ces trois jours. Déjà, 300 billets ont été écoulés pour le vernissage jeudi soir.

Avec les informations de Raphaële Frigon