Une bonne dose de musique alternative à Envol et Macadam

Cette fin de semaine, la ville de Québec vibrera sous la musique d’une trentaine de groupes rock, punk, métal et électro d’ici et d’ailleurs. Le festival Envol et Macadam rassemblera ses fidèles pour une 26e année.

Envol et Macadam change de décor et convie ses festivaliers à l’Agora du port de Québec pour ses spectacles principaux. S’additionnent à ceux-ci plusieurs autres propositions à l'Anti bar et spectacles, au Scanner, aux Espaces Dalhousie et au Quartier de Lune.

C’est sûr que le décor urbain de l’Îlot Fleurie amenait quelque chose d’un peu plus punk, explique François Valenti, responsable aux communications pour le festival. Mais je crois que les installations ici [à l’Agora] sont beaucoup mieux et que les gens seront mieux servis.

Le festival est d’ailleurs particulièrement fier de sa programmation. La venue du groupe punk américain Rancid, samedi soir, semble particulièrement enthousiasmer l’équipe. Grosse prise pour nous. Ça faisait longtemps qu’on voulait avoir ce groupe-là, que les gens nous le demandaient , raconte M. Valenti.

La soirée de vendredi, elle, mettra en vedette plusieurs artistes québécois. Citons notamment la présence de Groovy Aardvark, Voivod et Mononc’ Serge & Anonymus. C’est toutefois un groupe tchèque, No Face No Case, qui ouvrira la soirée. On navigue vraiment dans plusieurs styles qui couvrent la musique alternative dans tous les sens du terme , résume le responsable aux communications.

Dernier tour de piste pour Dance Laury Dance

Après être passés à Envol et Macadam lors de ses premières années actives, voilà que la formation de Québec Dance Laury Dance y retourne pour clore sa carrière. C’est l’fun de jouer à Québec, il y a beaucoup de visages familiers dans la foule, des amis, de la famille… On a hâte , partage Maxime Lemire, chanteur du groupe.

Pour le festival, faire partie des derniers arrêts de Dance Laury Dance est un privilège. Dance Laury Dance, ce sont nos amis. Ça nous fait chaud au cœur qu’ils fassent ça ici, avec nous, mais c’est un petit pincement aussi, on est triste que les gars arrêtent , commente François Valenti.

Les cinq musiciens de Dance Laury Dance continueront tout de même de faire de la musique, dans des projets toutefois plus personnels. La musique c’est une vocation, une passion, c’est omniprésent dans nos vies, résume le chanteur. C’est juste que ce projet-là, Dance Laury Dance, on le met au lit.

Une grande famille

François Valenti est à sa 18e participation au festival Envol et Macadam. Comme plusieurs autres collègues, c’est la cohésion de l’équipe et l’amour de la musique qui le motive à revenir, année après année.

On est tous habités par Envol et Macadam. C’est une équipe qui est là depuis longtemps, et c’est pour ça qu’on revient aussi. De se rassembler ici à la fin de l’été, on clôt la saison des festivals ensemble, on a tous cette passion-là, je crois , conclut M. Valenti.

Envol et Macadam se déploie à Québec jusqu’au 17 septembre.