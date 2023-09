Des cadeaux évocateurs : Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont mutuellement offert un fusil lors de la visite en cours du dirigeant nord-coréen en Russie, a indiqué jeudi le Kremlin, confirmant que le président russe avait accepté de visiter Pyongyang.

Ces présents apparaissent comme hautement symboliques au moment où les États-Unis soupçonnent la Russie de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour soutenir son assaut en Ukraine.

Pour l'heure, rien n'a toutefois été communiqué officiellement en ce qi concerne un éventuel accord de livraison de matériel ou de collaboration militaire entre les deux régimes isolés et sous sanctions internationales.

M. Poutine a offert à M. Kim un gant provenant d'une combinaison spatiale qui a voyagé plusieurs fois dans l'espace. Il a aussi offert à M. Kim une carabine de production russe de la plus haute qualité. En retour, il a reçu une carabine fabriquée en Corée du Nord , a indiqué jeudi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Relations chaleureuses

Selon l'agence de presse nord-coréenne, Kim Jong-un a invité mercredi son homologue russe à se rendre en Corée du Nord quand cela lui conviendra .

Jeudi, Dmitri Peskov a confirmé que Vladimir Poutine avait accepté cette invitation avec plaisir . La visite du dirigeant nord-coréen en Russie se poursuit encore quelques jours , a ajouté M. Peskov sans donner plus de détails sur le programme.

La veille, Vladimir Poutine avait annoncé que M. Kim devait se rendre à Komsomolsk-sur-l'Amour, en Extrême-Orient russe, pour y visiter des usines qui produisent des équipements aéronautiques civils et militaires .

Il doit ensuite assister à Vladivostok, où il s'était déjà rendu en 2019, à une démonstration militaire de la Flotte russe du Pacifique, a déclaré Vladimir Poutine.

Visite symbolique

Mercredi, lors de son premier déplacement à l'étranger depuis la pandémie de COVID-19, Kim Jong-un a retrouvé Vladimir Poutine sur le cosmodrome russe de Vostotchny pour une visite des lieux et des discussions officielles de plus de deux heures.

Ouvrir en mode plein écran Des discussions au sujet d'un éventuel accord sur des échanges d'armes ont eu lieu à Vostochny entre les deux dirigeants. Photo : pool/afp via getty images / Mikhail Metzel

Moscou a ensuite proposé à Pyongyang d'envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l'espace, selon les agences de presse russes. Il s'agirait d'une première pour un Nord-Coréen au moment où le pays veut développer ses programmes spatiaux.

Également mercredi, Kim Jong-un a assuré à M. Poutine que Moscou remporterait une grande victoire sur ses ennemis et a déclaré qu'un rapprochement avec la Russie sera la priorité absolue de la politique étrangère nord-coréenne.

Le président russe a quant à lui vanté le renforcement futur de la coopération avec Pyongyang, évoquant des perspectives de coopération militaire malgré les sanctions internationales contre la Corée du Nord à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.

Malaises ressentis

La Maison-Blanche a indiqué jeudi que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s'était entretenu de la rencontre Poutine-Kim avec ses homologues sud-coréens et japonais.

Ils ont souligné que toute exportation d'armes de la Corée du Nord vers la Russie serait une violation directe de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des résolutions que la Russie elle-même a fait adopter , a détaillé un communiqué.

Ce sommet traduit un immense changement de la géopolitique en Asie du Nord-Est , a dit estimer Kim Jong-dae, ex-député sud-coréen et chercheur invité à l'Institut Yonsei pour les études nord-coréennes.

Une alliance plus forte entre Pyongyang, Moscou et Pékin pourrait entraîner une déstabilisation dans la région , tandis que des munitions fournies par Pyongyang auraient un impact significatif sur le conflit en Ukraine, a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran La rencontre a été particulièrement chaleureuse entre les deux dirigeants, ce qui a provoqué des malaises, notamment aux États-Unis et en Corée du Sud. Photo : pool/afp via getty images / Vladimir Smirnov

Je pense que la Russie a déjà testé les obus nord-coréens sur les champs de bataille et qu'elle est désormais prête à étendre leur utilisation. Ni les États-Unis ni la Corée du Sud n'ont pris la mesure des conséquences d'une telle vente d'armes entre la Russie et la Corée du Nord , a encore affirmé Kim Jong-dae.

Washington avait exprimé sa préoccupation , mentionnant que la Russie était intéressée par l'achat de munitions nord-coréennes pour soutenir son assaut en Ukraine, qui dure depuis plus d'un an et demi.

À Vostotchny, M. Poutine a évoqué la possibilité que la Russie aide Pyongyang à construire des satellites après que la Corée du Nord eut récemment échoué à deux reprises à mettre en orbite un satellite militaire espion.

M. Poutine a été le premier chef d'État russe à se rendre en Corée du Nord en 2000 lorsqu'elle était dirigée par Kim Jong-il, père de l'actuel leader. La Douma avait alors ratifié un traité d'amitié entre les deux pays.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'était quant à lui rendu en juillet à Pyongyang à l'occasion de l'anniversaire de la fin des combats entre les deux Corées (1950-1953). Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est attendu sur place en octobre, selon le Kremlin.