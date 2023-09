Exemption de la TPS : une mesure « insuffisante », d’après des promoteurs

L’exemption de la TPS est une « une excellente initiative », reconnaît Vincent Chiara, président du Groupe Mach, propriétaire de plus de 250 propriétés à travers tout le Québec. Mais rapidement, il en relève une faille. « Je crois que ce ne sera pas assez pour stimuler la construction », affirme-t-il en entrevue à Zone économie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi après-midi que son gouvernement va exempter toute construction de nouveaux immeubles locatifs de la taxe sur les produits et services (TPS) afin de stimuler les mises en chantier.

Vincent Chiara croit que l’écart entre l'abolition de la taxe fédérale et les coûts de construction, additionnés aux taux d'intérêt, est trop important et que ce sera insuffisant pour stimuler la construction .

Ça va prendre du financement et un partenariat avec les provinces, mais aussi les villes en délivrant des permis dans des temps raisonnables , dit-il.

L'homme d'affaires assure qu’avant la pandémie un permis de construction était délivré en 4 mois, désormais il peut y avoir jusqu’à 18 mois d’attente.

Si on veut remédier à des situations qu’on vit actuellement, on ne peut pas attendre 18 mois pour des permis de construction.

Vincent Chiara l’admet, il y a très peu de constructions en ce moment au Québec, car la rentabilité n’est pas au rendez-vous.

Personne ne va construire des appartements et perdre de l’argent , dit-il sans détour.

Le gouvernement espère que cette mesure permettra de faire baisser les loyers. Le premier ministre a d'ailleurs appelé les provinces à faire de même en supprimant leurs propres taxes pour favoriser l'accès au logement.

Le Groupe Mach possède notamment Le Complexe Jules-Dallaire et la Place de la Cité à Québec. Récemment, le groupe immobilier a déposé une offre pour plusieurs immeubles résidentiels situés à Québec qui appartenaient au Groupe Huot.

Un premier pas

Le président de Logisco, propriétaire de plus de 6000 unités de logements locatifs dans la grande région de Québec, Michel Parent considère tout de même cette mesure comme une bonne nouvelle .

Des projets qui étaient sur la glace vont pouvoir reprendre, selon Michel Parent. Si on peut retrancher quelques points de pourcentage à nos coûts de construction avec une annonce comme celle-là, c’est définitivement bienvenu .

Ça donne une chance à la concurrence et à sûrement une meilleure abordabilité pour notre clientèle , renchérit M. Parent. Or, il croit toutefois que le gouvernement Legault devrait rendre plus accessibles les crédits sur la taxe québécoise pour une réelle baisse des prix des loyers.

Le programme pour obtenir un crédit de la TVQ est à peu près à 225 000 $ l'unité , selon le président de Logisco. C’est presque impossible de construire des unités à ce prix là dans le contexte actuel.

Depuis l'annonce de l’exemption de la TPS, trois provinces ont confirmé leur intention d'exempter ces projets immobiliers locatifs de leurs taxes respectives. Au Québec, le bureau du ministre des Finances, Eric Girard, a affirmé ne pas écarter la possibilité.

Vincent Chiara du Groupe Mach croit que même si la TVQ est abolie, ce ne serait toujours pas suffisant pour stimuler l’industrie de la construction.

Les mises en chantier avaient d’ailleurs considérablement chuté dans la grande région de Québec cette année.

La variation du nombre de mises en chantier 2022 2023 Variation Québec 684 294 -57% Province 5655 2125 -62% Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement

Logisco dit avoir entrepris quelques chantiers malgré les hausses de taux d’intérêt et l’explosion des coûts de construction, cette année. Notamment l’immeuble de 109 logements pour les propriétaires de chiens à Québec, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, ainsi qu’un autre projet immobilier à Lévis.

Plus de logements abordables ?

À première vue, je vous dirais que toutes mesures seraient aidantes pour la construction de nouvelles unités locatives est toujours un plus , affirme Nicole Dionne, la coordonnatrice du Bureau d’Animation et Information Logement (BAIL) du Québec métropolitain. Mais Nicole Dionne y voit tout de même un bémol. Si ces sommes vont exclusivement aux mains du privé , elles ne répondront pas aux besoins criants des locataires .

La coordonnatrice de l’organisme communautaire croit que ces nouvelles unités doivent être accompagnées de mesures qui permettront d’avoir des logements à des prix abordables.

Si on n’exige pas aux entreprises de construire des logements accessibles, […] ces mesures-là ne répondront pas aux besoins actuels des citoyens qui peinent à se loger.

Est-ce que ça répond aux urgences qu’on a au Québec et au Canada? Actuellement non , conclut-elle en entrevue.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié son rapport 2023 sur la pénurie de logements, estimant qu'il faudrait construire au moins 3,5 millions de logements de plus d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité au pays.

Avec des informations de Guylaine Bussière et de Gérald Fillion