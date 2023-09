La Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi vise des services au Lac-Saint-Jean

Alors que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, confirmera vendredi une somme de 20 M$ dédiée aux refuges pour faire face à l’itinérance, le directeur général de la Maison d'Accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Yanick Harvey, reconnaît que des sommes supplémentaires permettraient d’offrir de nouveaux services, notamment au Lac-Saint-Jean.

Cette annonce se fera lors du Sommet municipal de l'itinérance qui se tiendra à Québec.

Dans ce cadre, des données ont été dévoilées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à partir d’un dénombrement qui a été réalisé dans la nuit du 11 au 12 octobre un peu partout au Québec.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 231 itinérants ont alors été recensés. Il s’agit, après un ajustement méthodologique, d’une augmentation de 26 % par rapport à 2018. Pour le Québec, c’est 44 % en plus.

Ces statistiques n’ont pas été une surprise pour la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, où 140 personnes utilisent déjà les services de l'organisme.

Ouvrir en mode plein écran Yanick Harvey est le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Toutefois, les besoins sont beaucoup plus élevés, alors que certains itinérants viennent même du Lac-Saint-Jean lors des journées les plus froides d'hiver.

Nous, c'est le financement qui manque. Quand on a le financement, on est en mesure de se débrouiller pour développer des services. Je sais qu'il y a eu de belles annonces ce matin, cela permettra sûrement d'enlever un stress et un peu de pression sur l'offre de services et on va réussir à développer , a expliqué le directeur général, Yanick Harvey.

Au Lac-Saint-Jean

Davantage de financement permettrait d'ajouter et de bonifier les services ailleurs dans la région. Yanick Harvey rappelle que l'automne dernier, un camp de fortune a été érigé à Roberval. Un refuge temporaire a également été mis en place à Alma l'hiver dernier.

On se dirige vers le Lac tranquillement aussi. On veut aller vers Alma et Roberval. C'est le financement qui nous manquait pour pouvoir s'y installer. C'est le même organisme, on irait avec un hébergement refuge d'urgence de nuit, avec des partenariats, avec d'autres organismes pour les services de jour , a énuméré Yanick Harvey.

Plus de 400 personnes sont attendues au Sommet municipal sur l'itinérance.

Plusieurs élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean y participeront. Le maire de Roberval, Serge Bergeron, sera l'un des panélistes.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson