Itinérance : Marchand veut des statistiques annuelles

Pas question d’attendre encore cinq ans pour avoir des données sur l’itinérance dans la province, le maire de Québec, Bruno Marchand, demande au gouvernement du Québec de publier des statistiques annuellement. À la veille du sommet de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sur cet enjeu, il salue tout de même les engagements que le gouvernement a pris pour s’attaquer à la problématique.

Il faut s'engager à définir des objectifs et un calendrier de travail, à mesurer nos progrès fréquemment et en rendre compte à la population , plaide Bruno Marchand.

Le maire Bruno Marchand explique ses objectifs en matière de lutte contre l'itinérance.

Le plus récent dénombrement, effectué l'automne dernier, fait état d'au moins 10 000 sans-abris au Québec et à Québec, ils étaient environ 740. Le précédent exercice du genre remontait à 2018. En cinq ans, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 44 %.

Le maire de Québec espère que les sommes annoncées par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, permettront entre autres d’utiliser le refuge Lauberivière à sa pleine capacité. Que ça ne soit pas utilisé en ce moment, je trouve ça scandaleux. Et, Lauberivière seule n'y arrivera pas, c'est avec d'autres organisations du terrain qui font une différence et qu'il faut mieux soutenir aussi , avertit-il quand même.

20 % de la capacité de Lauberivière ne peut être utilisé par manque de personnel.

Malgré les annonces gouvernementales, Bruno Marchand ne sera satisfait que lorsque les mesures auront donné des résultats. On a besoin de statistiques annuelles. On a besoin d'être capable de démontrer que ce qu'on fait ça donne des résultats, au-delà d'un senti et d'une impression , martèle-t-il.

Bruno Marchand admet que les refuges existants doivent être bonifiés à l'approche de l'hiver, mais selon lui, il faut faire plus. Si le gouvernement n'augmente pas son financement en matière de logement social, l'itinérance va continuer de gagner du terrain.

Je m'attends à ce que tous les politiciens aient le courage de dire demain qu'il faut rapidement réduire l'itinérance, pas seulement de ralentir la tendance , ajoute le maire en conférence de presse. Le ministre délégué, Lionel Carmant, sera d’ailleurs présent au sommet de l’ UMQ sur l’itinérance qui aura lieu vendredi.

Marchand met au défi la ministre Duranceau

La pénurie de logements abordables a déjà été identifiée comme un facteur déterminant de l’augmentation de l'itinérance. Et, le maire en a assez d'entendre la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, blâmer les villes pour leur lenteur à délivrer des permis de bâtir dans les dossiers de logements sociaux.

Moi, ce que j'ai dit à Mme Duranceau c'est : "Mettez-nous au défi! Vous voulez qu'on accélère, on va accélérer." Je promets que nos groupes techniques et nos groupes communautaires vont être en feu , réplique-t-il.

Selon lui, Québec fait partie des meilleurs élèves en cette matière et est tout à fait en mesure d'accélérer les mises en chantier, si le financement est au rendez-vous.

À ce sujet, le maire déplore entre autres que Québec ne puisse encore avoir accès à un nouveau Fonds fédéral pour accélérer la construction de logements. Mercredi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonçait le financement de nouveaux chantiers d'habitation à London, en Ontario.

Le premier ministre Justin Trudeau veut collaborer avec les Villes pour accélérer des projets de logements sociaux existants dont la réalisation est retardée par des questions de réglementation trop complexe ou contraignante.

Ce qu'il y a de particulier ici a contrario de London, c'est qu'avant que le fédéral verse des fonds au municipal, il doit passer par le Québec , précise-t-il. Je ne blâme personne, je fais juste dire qu'on est en attente. Je ne peux pas construire ces logements avec de l'argent que je n'ai pas.

Il n’en demeure pas moins que l’administration municipale a de la difficulté à atteindre ses cibles en logement social, mais Bruno Marchand promet de présenter un plan ambitieux dans les deux prochaines sujets à ce sujet.

