Le manque d’autobus scolaires est un casse-tête pour les parents

Cette année encore, il manque plusieurs centaines de chauffeurs d’autobus pour assurer le transport scolaire des élèves en Alberta. Pour pallier ce problème, des conducteurs enchaînent plusieurs trajets, ce qui entraîne des retards, et les parents doivent alors assurer eux-mêmes le transport de leurs enfants.

Le Conseil scolaire Centre-Nord compte 130 trajets d’autobus, mais de 10 à 15 subissent quotidiennement les effets d'un manque de main-d'œuvre. En ce qui concerne le Conseil scolaire FrancoSud, il s'agit de 7 trajets sur 115 qui demeurent sans chauffeurs.

Une des solutions temporaires est qu’un chauffeur fasse plusieurs trajets différents dans la même matinée ou le même après-midi. Cette mesure cause des retards pouvant atteindre deux heures.

Dans ce contexte, des parents font le choix d’aller conduire et rechercher leurs enfants à l’école tous les jours.

Ce matin, par exemple, le bus était en retard de 100 minutes. Si l’on attend l’autobus, il [son fils] sera en retard pour ses cours. Donc, j’ai dû le reconduire ce matin. Aujourd’hui, il a un cours de natation. Si l’autobus était à l’heure, je ne serais pas obligé d'aller le chercher.

C’est une situation difficile pour les parents. Fatoumata Balde est la mère de trois élèves de l’École Terre des Jeunes : Le soir je prends le bus, ça me prend plus d’une heure généralement [...] ça nous fatigue beaucoup, c’est vraiment dur.

Rien de nouveau

Le problème ne date pas d’hier. Les conseils scolaires, comme Centre-Nord et FrancoSud, tentent depuis plusieurs années de trouver des solutions.

Ainsi, le Conseil scolaire de Centre-Nord a décidé de raccourcir certains trajets pour les rendre plus attrayants pour les chauffeurs

L’an dernier, Centre-Nord a aussi bonifié ses contrats avec les compagnies de transport pour attirer des chauffeurs.

Une stratégie qu’a testée le Conseil scolaire de FrancoSud, mais cela s’est révélé moins fructueux. L'année passée, on a offert des incitatifs et puis ça n’a presque pas fonctionné , explique Stephan De Loof, directeur du transport de FrancoSud.

En attendant, pour essayer d’aider les parents, les deux conseils scolaires offrent d’ouvrir les portes de certaines écoles plus longtemps. Ce service est gratuit et différent du service de garde. Cela permet aux parents de déposer leurs enfants plus tôt ou de venir les chercher plus tard.

Des changements à venir

Les conseils scolaires comme les représentants des transporteurs sont sûrs que la situation va se résorber dans quelques semaines, d’ici l’Action de grâce , précise Stephan De Loof.

En effet, des mesures gouvernementales sont entrées en vigueur cet été. La formation des chauffeurs peut se faire plus rapidement et elle est maintenant payée. Malheureusement, cette mesure est arrivée tardivement, et les chauffeurs ne sont pas tout à fait prêts pour la route, comme le souligne Mike Critch, le président de l'Association des transporteurs scolaires de l'Alberta.

Le directeur régional de Southland Transportation, Arjan Slagmolen, tient à rassurer les parents.

La formation est condensée, mais les chauffeurs reçoivent le même temps de formation.« Si une personne pouvait recevoir quatre heures de formation par jour, maintenant, avec la nouvelle réglementation, elle pourra en recevoir huit. C’est le même nombre d’heures et les mêmes standards qu’avant », précise-t-il.

Ce sont des mesures essentielles pour essayer de combler rapidement le manque de chauffeurs, d'autant plus que le gouvernement provincial a promis que, dès la rentrée 2024, plus d’élèves auront accès au transport scolaire.