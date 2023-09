Lors de la présentation de presse conjointe du ministre québécois de la Santé et du PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal faite en début de semaine, Christian Dubé a mentionné que les travaux allaient s’échelonner sur une période de « 8 à 10 ans étant donné la complexité quand on travaille autour d’un hôpital existant ».

Or, selon les premiers documents d’appels d’offres mis en ligne cette semaine par la SQI , l'ensemble des travaux s’échelonnera sur près de 15 ans, soit jusqu’en 2037, en raison notamment de la mise aux normes du pavillon Maisonneuve.

Un budget de près de 190 millions de dollars est prévu pour l’enveloppe du bâtiment, recouvert de broche depuis des années, ainsi que pour la mise aux normes parasismiques.

On doit également y démolir de nombreux étages pour n’en conserver que quatre et reconstruire les ascenseurs.

Vue arrière de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

2037, ça commence à être assez loin, c'est plus de 10 ans , a réagi le député de Rosemont, Vincent Marissal.

Ce sera le rôle de la SQI mais aussi du gouvernement de s'assurer qu'on ne s’en va pas dans un projet pour une quinzaine d'années , a ajouté le porte-parole en matière de santé pour Québec solidaire.

Une porte-parole de la SQI, Anne-Marie Gagnon, assure qu’il a été choisi de prendre une voie accélérée en phases avec l’engagement du MSSS qui a autorisé le projet à passer directement à l’étape de planification .

Bâtiment de 16 étages

Le cœur des travaux concerne le nouveau pavillon de soins critiques, où seront hébergées les unités d’hospitalisation.

On prévoit un bâtiment de 16 étages, soit un peu plus haut que l’actuel pavillon Maisonneuve.

Des vues du nouveau pavillon.

Une première tour doit en principe être livrée à la fin de 2033, tandis que la tour nord du pavillon le sera en 2035, selon les prévisions de la SQI .

La construction de ce nouveau pavillon de soins critiques doit commencer en 2026.

La superficie totale des travaux de modernisation s’élève à 169 000 mètres carrés.

En comparaison, les trois phases de la construction du CHUM ont totalisé plus de 400 000 mètres carrés.

Acquisition de terrain limitée

Une des contraintes dont il a fallu tenir compte dans les divers scénarios envisagés a été de respecter l'intégrité du parc du Bois-des-Pères , indiquent les documents.

Ce boisé, qui longe la rue Dickson, ceinturera le nouveau pavillon de l'hôpital. Il borde la limite nord-est du site Maisonneuve.

Le parc du Bois-des-Pères sera préservé.

Par conséquent, la SQI prévoit l’acquisition du stationnement appartenant à Polyservices Maisonneuve-Rosemont.

Un scénario alternatif non retenu prévoyait l’acquisition du pensionnat Notre-Dame-des-Anges et le bâtiment de la Société canadienne du cancer, tous deux situés à proximité.

3500 places de stationnement

Lors de la conférence de presse, les élus ont souligné la nécessité d’améliorer les connexions au réseau de transport collectif puisque le projet de REM qui devait passer tout près n’est plus dans les cartons de CDPQ Infra.

Le projet de modernisation de l' HMR prévoit la construction d’un stationnement étagé de 1200 cases sur le site Rosemont (au nord du boulevard Rosemont), tandis que le site Maisonneuve (au sud du boulevard Rosemont) pourra compter sur 2300 cases une fois le pavillon de soins critiques terminé et les zones de chantier résorbées.

Un budget de deux milliards de dollars est prévu pour l’ensemble des travaux de construction.

La modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont coûtera des milliards de dollars à l'État.

Cette somme pourrait dépasser les quatre milliards de dollars en incluant les frais d'aménagement, les équipements, les honoraires et les imprévus, notamment.

Ingénieurs et architectes ont jusqu’à la mi-octobre pour soumettre leurs candidatures.

Pas de PPP comme au CHUM

Les documents d’appels d’offres de la SQI confirment par ailleurs que les travaux de construction se feront en mode traditionnel et non en PPP , comme ce fut le cas à l’époque pour la construction du CHUM et du CUSM .

Le CHUM à Montréal.

Chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), Guillaume Hébert s’en réjouit.

A priori, ça nous semble une bonne idée [...], car selon nos projections à l’époque, ça coûtait deux fois plus cher de construire le CHUM et le CUSM en PPP qu’en mode conventionnel , affirme M. Hébert.

M. Hébert estime qu’il faudrait également investir de grosses sommes pour les soins à domicile, les services sociaux, les centres jeunesse et le soutien psychologique .

À l’Institut économique de Montréal (IEDM), on se dit généralement favorable aux PPP .

Les Laurentides lèvent la main

Par ailleurs, la Coalition Santé Laurentides (CSL) s’est dite préoccupée cette semaine pour les Laurentides à la suite de l’annonce pour l’est de Montréal.

La Coalition rappelle que les hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache ont également besoin d’investissements considérables.

Contrairement à l' HMR , les phases 1 de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache ont dû être amputées de façon significative en raison de la hausse des coûts de réalisation des projets et de leur report de deux ans , souligne le président de la Coalition, Marc L’Heureux.

Une phase 2 est donc incontournable [...] et cette phase 2 n’est pas encore incluse dans les plans du gouvernement , ajoute le préfet de la MRC des Laurentides.