Autrefois théâtre de performances légendaires, l’hôtel Windsor est parti en fumée

À Winnipeg, l'hôtel Windsor, un bâtiment vieux de 120 ans, a été anéanti par un incendie, mercredi dernier. Ancienne salle de théâtre et de concert emblématique, le bâtiment historique laisse derrière lui de nombreux souvenirs, dont celui du passage de Charlie Chaplin.

C'est évidemment un emblème et il faisait partie d’un paysage très familier dans la rue là-bas. C'est triste de le perdre , se désole l'historien et blogueur Christian Cassidy.

Même s'il ne figurait pas sur les cartes postales et ne jouissait pas de la même reconnaissance que les grands hôtels ferroviaires, l’hôtel Windsor, anciennement appelé La Claire, jouait un rôle important dans la ville, d’après M. Cassidy.

Ça n'a jamais été un hôtel spectaculaire. Il a toujours été un de ces hôtels destinés à la classe moyenne ou ouvrière , relate-t-il.

Avant sa chute au cours de la dernière décennie, l’hôtel Windsor était célèbre.

Des panaches de fumée grise s'échappaient de l'hôtel Windsor, au centre-ville de Winnipeg, mercredi matin. Photo : Courtoisie : Simone Povoledo

Construit en 1903, le bâtiment appelé Le Claire Hall Apartments à l’époque était une pension.

Beaucoup de gens qui arrivaient en ville pour la première fois restaient dans une pension les premiers mois le temps de s'installer , explique Christian Cassidy.

À cette époque, Winnipeg était en plein essor au plan démographique et économique et était une étape importante au sein du circuit du théâtre vaudeville.

Transformé en établissement hôtelier en 1910, l’hôtel La Claire se trouvait à quelques pâtés de maisons de la gare de train, où arrivaient en ville les touristes et artistes.

Parmi eux, Charlie Chaplin arrivé à Winnipeg en train en 1903, accompagné d’un groupe d'acteurs britanniques de théâtre vaudeville.

C'était avant la célébrité. C’était un groupe d'artistes de la classe ouvrière qui parcouraient le pays , raconte Christian Cassidy.

Alors qu’il se produisait en spectacle au Théâtre Empress (où se trouve maintenant l’hôtel Fairmont), le comédien a fait la connaissance d’un autre acteur, Julius Henry Marx, dit Groucho, avec qui il se liera d’amitié pour le reste de sa vie.

Lors de la même escale, Charlie Chaplin a reçu une proposition qui allait changer sa carrière.

Il a reçu une offre de Mack Sennett, qui était producteur de films muets. [Il] a invité Charlie à venir à Hollywood pour faire des films. À ce stade, il n'était qu'un acteur de théâtre , raconte l’historien de la musique John Einarson.

Sur du papier à lettres identifié au nom de l’hôtel La Claire, Charlie a écrit à son frère pour lui dire qu'après le spectacle à Winnipeg, il ne reviendrait pas à New York. Il allait prendre le train pour Hollywood, Los Angeles, et faire des films , affirme l’historien.

La lettre de Charlie Chaplin à son frère sur le papier identifié au nom de l'hôtel La Claire. Le filigrane a été ajouté par Charlie Chaplin Archives. Photo : Charlie Chaplin Archives

Sa carrière a en quelque sorte pivoté alors qu'il était ici à Winnipeg , ajoute-t-il.

Plusieurs années plus tard, une fresque extérieure représentant le comédien a été peinte sur le mur extérieur. Une silhouette en carton de Charlie Chaplin surveillait autrefois les visiteurs, au-dessus de l’entrée principale.

La silhouette en carton de Charlie Chaplin surveillait les passants depuis le balcon de l'hôtel Windsor. Photo : Christian Cassidy/westenddumplings

Un célèbre bar de blues

L’hôtel a changé de propriétaire à plusieurs reprises et sa réputation s’est temporairement dégradée avant que son annexe soit convertie en salle de concert dans les années 1970.

Dans les décennies qui ont suivi, plusieurs grandes figures du jazz y ont joué. Des gens comme Colin James et Jeff Healey, Matt Minglewood, Dutch Mason, le Downchild Blues Band, Jack Semple y sont tous montés sur scène à un moment ou à un autre , affirme M. Einarson.

Randy Bachman, membre fondateur des groupes The Guess Who et Bachman-Turner Overdrive, y a aussi joué lors du lancement d’un album de jazz au début des années 2000.

En 1948, un magazine décrivait l'hôtel Windsor comme l'un des « meilleurs hébergements » du Manitoba, avec 53 chambres coûtant « 1,75 $ et plus » par jour, rapportait en 2005 un rapport annuel du Comité des bâtiments historiques de la Ville de Winnipeg. Photo : Cameron MacLean

C'était plutôt funky et cool. C'était comme une oasis pour les amateurs de blues , estime John Einarson.

À mesure que l'activité criminelle a augmenté, les foules et les musiciens se sont faits de plus en plus rares.

L’hôtel Windsor a été vendu plus tôt cette année, puis fermé, ce qui a mené à la rue une vingtaine de résidents à faible revenu.

Une équipe de démolition a été appelée peu après l'extinction de l'incendie, mercredi. Le soir, il ne restait que quelques murs partiels. Photo : Christian Cassidy/Facebook

Les pompiers ont été appelés sur les lieux, mercredi en matinée, alors qu’un feu ravageait l’édifice. Le soir venu, l'hôtel était parti en fumée.

La cause de l'incendie n'a pas été déterminée.

Avec les informations de Darren Bernhardt