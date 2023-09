En route vers Québec pour prendre part au sommet municipal sur l’itinérance vendredi, une délégation gatinoise a fait escale à Trois-Rivières, jeudi, pour rendre visite à l’organisme Le Havre. Cet arrêt visait à s’inspirer des méthodes de travail du centre, alors que l’Outaouais enregistre une hausse fulgurante du nombre de sans-abris sur son territoire.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec y a recensé 706 itinérants en 2022 lors de son dénombrement par rapport à 146 en 2018, un bond de 383 %.

À titre comparatif, la Mauricie et le Centre-du-Québec ont connu une hausse de 52 % pour atteindre 454 sans-abris.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, était accompagnée de 25 autres personnes, dont des élus municipaux, des fonctionnaires et des représentants d’organismes communautaires. Pendant une heure, ils ont discuté avec les responsables du centre Le Havre, en plus de visiter les lieux.

Le président du conseil d'administration du centre Le Havre, Guy Godin (à gauche) a mené la visite, notamment avec la mairesse de Gatineau France Bélisle.

En itinérance, on le dit depuis plusieurs jours, les rôles et les responsabilités ne sont pas toujours clairs et ça repose sur souvent sur les épaules des partenaires de prendre peut-être des responsabilités qui parfois ne sont pas les leurs au nom des humains et je pense que c’est ça qu’on veut faire , mentionne la première magistrate.

Alors ce que j’entends ici, c’est qu’au fil des ans, on a développé des partenariats qui sont très forts, qui me paraissent très forts, avec le réseau de la santé, notamment avec d’autres organismes sur le territoire, donc je trouve que c’est inspirant. Ça commande peut-être une réflexion sur comment, nous, on peut réaménager des choses , poursuit-elle.

De son côté, Le Havre voulait aussi démontrer que les interventions ne sont pas seulement axées sur la recherche d’un logement, mais qu’il s’agit d’une problématique à multiples facettes qui ne relève pas uniquement du ministère de la Santé, mais aussi de l’Éducation, du Travail, de l’Habitation et de la Sécurité publique.

Les responsables estiment que ces partenaires ont tous des rôles à jouer. Ils souhaitent travailler à construire un filet de sécurité pour la réintégration sociale et non pas d’avoir un nouveau logement à tout prix.

Un travail de collaboration demandé

La délégation gatinoise a également fait la visite d’autres organismes communautaires pour s’inspirer des différentes pratiques, mais aussi pour se renseigner sur leur recrutement d’intervenants en pleine pénurie de main-d’œuvre.

On travaille tous ensemble. C’est le partenariat avec les institutions publiques, avec les organismes communautaires, mais aussi avec les Villes et avec les citoyens. C’est une question vraiment sociétale , explique Karine Dahan, directrice générale de l’organisme Le Havre.

On ne peut pas traiter l’itinérance toute seule. L’itinérance c’est aussi la toxicomanie, c’est la prostitution, c’est la santé mentale, c’est tout ça.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a récemment interpellé le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, lors du sommet sur la fiscalité de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Elle dénonçait l’inaction, selon elle, du gouvernement Legault dans le dossier de l’itinérance. D’ailleurs, le ministre Carmant annoncera vendredi une aide de 20 millions $ pour la consolidation et la création de nouvelles places dans les refuges pour itinérants. Des organismes estiment que cette somme est insuffisante.

Karine Dahan affirme ne pas avoir besoin de lits supplémentaires, mais davantage de solutions de transition après l’étape de l’hébergement. J’ai besoin d’intervenants sociaux, j’ai besoin d’équipes pluridisciplinaires. Moi, personnellement, j’ai besoin d’un psychologue communautaire, c’est ce vers quoi je tends parce qu’on a besoin de pluridisciplinarité aussi pour avoir des regards croisés , ajoute-t-elle.

Une situation qui se détériore

Sur le terrain, la situation s’est dégradée depuis quelques années. Des sans-abris ont vu le comportement d’autres personnes dans la même situation changer. Bien qu’il y ait des organismes comme Le Havre qui les accompagne, leur quotidien demeure parsemé d’embûches, comme l’explique Jonathan Kearney, un usager de l’organisme.

Jonathan Kearney est sans domicile fixe depuis quelques années.

Je veux m’en sortir, je veux payer toutes mes dettes, c’est normal. Si le loyer en coûte 700 $ aujourd’hui, comment on fait s’il en coûte 800 $, 900 $? Comment qu’on fait pour vivre avec le reste? C’est impossible. J’ai commencé à quêter aux 5 coins. Pourquoi? Pas pour la drogue. Pour m’en sortir, parce qu’on volait tout le temps mes affaires, mon linge.

Près de 400 acteurs qui jouent un rôle dans la prévention et dans la lutte contre l’itinérance vont tenter de trouver des solutions vendredi à Québec lors du sommet sur l’itinérance de l’UMQ.

Avec les informations de Kassandra Lebel