Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que le syndicat représentant le personnel de cabine de WestJet devrait s'excuser d'avoir tenté de museler la liberté d'expression.

Alors qu'il se trouvait dans un avion de WestJet dimanche soir, M. Poilievre a utilisé le système d'annonces publiques pour prononcer un discours de 45 secondes. Le chef conservateur était en route pour Calgary, après quelques jours à Québec, où s'était tenu le congrès du Parti conservateur.

Après que la vidéo du discours eut été diffusée en ligne, le président de la section locale 4070 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)-Alberta a déclaré qu'il était décevant que la compagnie aérienne ait permis à un politicien d'utiliser le système de sonorisation de l'appareil, et que le personnel de cabine n'ait pas eu son mot à dire dans la décision.

Le syndicat voulait que WestJet et M. Poilievre s'excusent d'avoir mis les employés en cabine dans cette situation.

S'exprimant à Vancouver, jeudi, M. Poilievre a affirmé que le personnel de cabine lui avait demandé de parler à plusieurs reprises sur ce vol, et que c'était le syndicat qui devrait s'excuser.

Le syndicat devrait s'excuser d'avoir tenté de museler la liberté d'expression. L'équipage m'a invité à prononcer un discours et il l'a fait à plusieurs reprises. Et je pense que c'est parce que les gens qui travaillent dans les avions, les gens qui travaillent dans les restaurants, les gens qui construisent des choses aiment mon message.

À la suite des remarques du chef du Parti conservateur, jeudi, un porte-parole du syndicat a insisté sur le fait que la direction de WestJet avait demandé au personnel de cabine de donner accès au système d'annonces de l'avion et de faire visiter à M. Poilievre le poste de pilotage.

Comme [nous l'avons] mentionné dans notre déclaration précédente, cette directive est contraire à la propre politique de WestJet qui stipule que le système de sonorisation est réservé à l'usage de l'équipage , a indiqué Lou Arab dans un courriel.

Le PDG de WestJet a affirmé, mercredi, que le vol avait été spécifiquement ajouté à l'horaire en raison de la demande supplémentaire liée au congrès, et que la plupart des passagers étaient des délégués conservateurs.

Néanmoins, il a également déclaré qu'ils reverraient leur politique.