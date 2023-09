Le 1er site d’injection supervisé du Canada fête ses 20 ans en pleine crise des surdoses

Dans le Downtown Eastside de Vancouver, le premier site d’injection supervisé d'Amérique du Nord, Insite, fête ses 20 ans, mais des règlements complexes freinent l'ouverture de ce type d'établissement au Canada.

D'après le médecin hygiéniste en chef de la régie de santé Vancouver Coastal, Mark Lysyshyn, un tel site ne peut ouvrir qu'après une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances fédérales.

On sait comment offrir ces services de manière sécuritaire, mais ça prend des années pour établir un site comme Insite, cinq ans de consultations avec tout le monde , déplore-t-il.

On est dans une période de crise, on n’a pas le temps de faire ça.

Depuis sa création en 2003, Insiste a servi de modèle pour l’établissement d’autres sites d'injection supervisée, précise Mark Lysyshyn.

Il en existe 24 en Ontario, 5 en Alberta, 4 en Colombie-Britannique, 4 au Québec et 1 en Saskatchewan, d’après le gouvernement fédéral. La majorité de ses sites ont des exemptions arrivant à échéance d’ici 2025.

Cependant, sept ans après la déclaration d’état d’urgence en Colombie-Britannique, la crise des surdoses est en voie de battre de nouveaux records en 2023. Le Service des coroners recense 1455 surdoses mortelles cette année, soit l’équivalent de six par jours, sachant que ses données s'étendent jusqu'en juillet.

Jamais les surdoses n’avaient fait autant de victimes à pareille date.

La crise des surdoses qui frappe la Colombie-Britannique n’est pas la première à laquelle la province fait face, rappelle le Dr Mark Lysyshyn. C'est pourquoi Insite a vu le jour il y a 20 ans, mais aujourd'hui, dit-il, la situation s'est empirée.

Cela a pris quelques années après l’ouverture, mais lors des 10 ans qui ont suivi, le taux des surdoses a vraiment baissé, assure-t-il. [Or], en 2012, on a vu l’introduction du fentanyl et la situation a vraiment changé.”

Pour accélérer la réponse à la crise des surdoses, Mark Lysyshyn explique qu'une quarantaine de sites de prévention des surdoses ont été établis en Colombie-Britannique. Ses sites offrent des services similaires et ne nécessitent pas d’autant de consultations, souligne-t-il. On peut en ouvrir demain.

L’inhalation des drogues est également un défi aujourd’hui, souligne-t-il. Des sites d’inhalation supervisés extérieurs sont nécessaires face à cela, selon lui.

Des tremplins pour régler un défi de société

Le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, estime que les sites d’inhalation supervisés ne doivent pas être vus de façon trop procédurale .

Si les gens peuvent établir des sites associés à des cliniques, comme il y en a depuis quelques années à Victoria, des tentes à l’extérieur des cliniques, ça remplit le même but , soutient-il. Le climat de Vancouver et de Victoria rend possible de type d’installation extérieure à l’année, selon lui.

Ces établissements supervisés de consommation de drogue sont des tremplins pour engager les consommateurs de drogue dans des systèmes de soins adaptés, dit-il. Ils sont nécessaires pour identifier leurs besoins criants, tant au niveau du logement, des finances ou de la stigmatisation de la société.

Chaque fois qu’il y a une consommation sous supervision, c’est une fois où il n’y aura pas de décès, et une opportunité pour que l’individu soit plus intégré à la société , dit-il.

On veut réduire les risques [de surdoses] en réduisant l’utilisation de drogues, en montrant aux gens qu’il y a une alternative, mais on ne peut pas le faire sans leur parler.

Avec les informations de Benoit Ferradini et de l'émission de radio Phare ouest