Un casse-tête nommé Sénécal pour le Rouge et Or

Dix mois après l’un des matchs de la Coupe Dunsmore les plus chaudement disputés de l’histoire, le Rouge et Or retrouve les Carabins dimanche après-midi. Devant une salle comble au stade Telus, un joueur des Bleus en particulier pourrait jouer les trouble-fête : Jonathan Sénécal.

Ils ont un très, très bon quart-arrière qui est en pleine possession de ses moyens, mais aussi du système de jeu. C’est un entraîneur sur le terrain , vante Glen Constantin au sujet de l’étudiant-athlète de 23 ans.

À sa troisième saison au commande de l’offensive des Carabins, Sénécal semble effectivement meilleur que jamais cet automne. Après deux matchs, il est le meneur de la conférence pour les verges passées par match (386,5) , les passes de touchés (7) et le pourcentage de complétion (79%). Connu comme un quart-arrière capable d’improviser avec ses jambes, il n’a plus autant besoin de la faire.

Glen Constantin et le Rouge et Or avaient battu les Carabins sur le tout dernier jeu du match, en novembre dernier, à la Coupe Dunsmore. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C’est une équipe améliorée au niveau des receveurs et la ligne offensive est très solide aussi, donc je pense que tout passe par [Sénécal] , résume Constantin.

Le secondeur central Charles-Alexandre Jacques abonde dans le même sens, mais il assure que l’unité défensive est prête pour ce défi. Jonathan Sénécal est un très bon quart-arrière, mais on a une très bonne tertiaire aussi. On sait qu’ils veulent lancer le ballon. Il va falloir mettre beaucoup de pression et arrêter la course au sol.

Mital de retour

Si le Rouge et Or se méfie de l'attaque aérienne des Carabins, il y a fort à parier que l’inverse est également vrai à l'autre bout de l’autoroute 20. C’est Arnaud Desjardins, après tout, qui a été nommé sur la première équipe d’étoiles canadienne la saison dernière.

Le quart-arrière de l’Université Laval retrouve en plus sa cible de prédilection, Kevin Mital, de retour après une suspension d’un match. L’équipe ne s’est pas trop ennuyée du gagnant du trophée Hec Crighton la semaine dernière, mais sa présence change évidemment la donne pour la défensive des Bleus.

Kevin Mital a reçu une absolution inconditionnelle de la Cour après avoir plaidé coupable à une accusation de voies de fait. Sa suspension d'un match est maintenant purgée. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C’est un joueur dont tu dois te méfier en tout temps. Tu dois toujours savoir où il est. C’est un stress dans la préparation des autres équipes et ça donne l’opportunité à beaucoup d’autres de se faire valoir , explique Glen Constantin.

Kevin va avoir beaucoup d’attention sur lui. Ça ouvre des zones pour les autres receveurs. C’est à nous de faire les jeux quand on a l’occasion , ajoute le receveur Édouard Arsenault.

Un stade plein à craquer

Signe que l’engouement ne se dément pas pour les batailles Québec-Montréal, quelques centaines de billets seulement étaient encore disponibles, jeudi midi, pour le match de dimanche. C’est donc dire que le stade Telus devrait afficher complet avec plus de 18 000 spectateurs dans les gradins.

À sa troisième saison en Rouge et Or, Charles-Alexandre Jacques assure que les matchs contre les Carabins sont encore aussi spéciaux qu’à ses débuts. Mon père a des billets de saison depuis que je suis tout jeune, donc j’étais bébé dans ses bras et on était aux matchs du Rouge et Or. J’ai grandi en voulant un jour fouler le terrain comme eux , décrit le secondeur central.