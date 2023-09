L’expulsion d’un homme, vivant au Canada depuis son enfance, retardée

La demande de résidence permanente d’un Jamaïcain habitant la région du Grand Toronto depuis 2007, initialement rejetée, sera réexaminée, ce qui signifie que le processus de son expulsion du pays a été mis sur la glace.

C’est ce qu'a confirmé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à l’avocat lié à la demande, mardi.

Kemo Montique, 27 ans, habite le Grand Toronto depuis l’âge de 11 ans. Il a quitté la Jamaïque pour s'installer dans la région du Grand Toronto avec ses parents et ses deux frères et sœurs. Tous les membres de la famille sont arrivés au pays en vertu de visas de visiteur. Le visa de M. Montique a expiré pendant son adolescence. Celui-ci affirme ne jamais avoir été informé du statut d'immigration précaire de sa famille, a-t-il précisé à CBC Toronto.

Or, les demandes de résidence permanente de chacun des membres de sa famille ont été acceptées. Seule celle de M. Montique a été rejetée.

Publicité

Maintenant, cette demande sera réexaminée. Je suis tellement soulagé , a-t-il déclaré. J'ai l'impression que les choses évoluent dans la bonne direction.

Sommé de quitter le Canada

M. Montique dit qu’il n’a aucun parent en Jamaïque. Pourtant, le 2 août dernier, IRCC lui a signifié le rejet de sa demande de résidence permanente et l'a sommé de quitter le Canada.

L'avocat de M. Montique, Me Daniel Kingwell, a déclaré à CBC Toronto qu' IRCC avait convenu de rouvrir sa demande, mardi, retardant ainsi son expulsion d'au moins un mois, le temps nécessaire pour réexaminer le dossier.

Par ailleurs, l'Agence des services frontaliers du Canada a annulé l'expulsion prévue de M. Montique, initialement programmée pour la fin de septembre, selon Me Kingwell.

Raisons floues

Celui-ci ajoute que les raisons du rejet initial de la demande demeurent obscures. Il a sollicité les motifs du refus à IRCC , mais n'a pas encore obtenu de réponse.

Publicité

CBC Toronto a adressé une demande de commentaire à IRCC et est en attente d'une réponse. La semaine précédente, IRCC avait indiqué qu'il ne pouvait pas émettre de commentaires sur des cas individuels, soulignant que toute décision d'expulser un individu du Canada était prise avec sérieux.

Toutefois, le report de l'expulsion est qualifié de moment charnière dans cette affaire par Me Kingwell. Mieux vaut tard que jamais , a-t-il déclaré. Le fait qu'ils aient accepté de rouvrir le dossier et de suspendre l'expulsion suscite l'espoir qu'il pourra [rester au Canada], mais le temps nous le dira.

Malgré son optimisme, M. Montique a déclaré qu'il ne se sentait pas encore tiré d'affaire. Je suis quelque peu dépassé , a-t-il admis. Je suis très déçu [qu’ IRCC ] ne puisse pas fournir une justification précise du refus de ma demande. J'ai le sentiment que la demande n'a pas été traitée avec la diligence requise.

Mauvais conseils

La famille Montique a fait appel à un conseiller en matière d'immigration qui, selon M. Montique, lui a recommandé de ne pas postuler avec sa famille. Celui-ci estime que le conseiller ne lui a pas correctement expliqué les documents.

M. Montique a postulé à titre individuel en décembre 2021. Bien que la demande de sa famille ait été approuvée, IRCC a rejeté la demande de M. Montique le 1er août de cette année.

La semaine dernière, Adrienne Smith, avocate spécialisée en droit de l'immigration à Toronto et professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université Queen's, qui n'est pas impliquée dans l'affaire, s'est dite déçue que le Canada tente d'expulser M. Montique.

Elle a déclaré qu'il était venu ici étant enfant, que cette décision n’était pas la sienne, et qu'il vivait ici depuis 16 ans, bâtissant une vie qui comprend non seulement sa famille, mais aussi ses amis, l'école et son travail.

À un certain moment, grâce au temps passé au Canada, il prouve être établi [au pays]. 16 ans au Canada — je suis choquée d'apprendre qu'une [demande] comme celle-ci n'a pas été approuvée , a déclaré Me Smith. C'est un Canadien dans tous les sens du terme, sauf qu'il n'a pas les papiers.

Avec les informations de CBC News