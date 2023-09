Panne du train léger : un mois gratuit en dédommagement coûterait 15 M$ à OC Transpo

Il en coûterait 15 millions de dollars à OC Transpo pour offrir une compensation d’un mois gratuit de transport en commun à ses usagers à la suite de l’interruption de service du train léger survenue entre le 17 juillet et le 8 août 2023.

OC Transpo a brièvement présenté, jeudi, le montant estimé d’une telle mesure aux membres de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa.

La Commission pourrait discuter plus longuement de la possibilité de dédommager les usagers d’OC Transpo lors des consultations budgétaires pour 2024, qui doivent débuter la deuxième semaine de novembre.

En décembre 2021, il a été possible de voyager gratuitement à bord des autobus et du train léger d'OC Transpo en raison d'une longue période de temps sans train léger. (Photo d'archives)

Les revenus provenant des recettes tarifaires ont été inférieurs à 6,326 millions de dollars au budget, principalement en raison des niveaux d’achalandage inférieurs prévus et d’un tarif moyen inférieur à ce qui était prévu, deux facteurs attribués aux répercussions de la pandémie de COVID-19 , selon un rapport présenté jeudi.

Le tarif moyen plus bas est attribuable aux choix de tarifs pour les clients et à la composition démographique des clients actuels par rapport aux niveaux d’avant la pandémie , poursuit ce même rapport.

À l’heure actuelle, OC Transpo anticipe un déficit de 40 millions de dollars pour l’année 2023.

Par ailleurs, les membres de la Commission en ont appris un peu plus sur la possibilité d'un rabais pour les usagers qui travaillent en mode hybride, dont les fonctionnaires, en réponse à la demande qu’ils ont formulée à OC Transpo en avril dernier.

Cependant, compte tenu du déficit anticipé de 40 millions de dollars cette année, le rapport rédigé par le personnel de la Ville avance que tout rabais supplémentaire augmenterait ce déficit au titre des recettes, sauf s’il y a une augmentation importante de l’achalandage en raison de la vente accrue de ce produit et aucune réduction dans les ventes d’autres produits .

Il serait financièrement imprudent de présumer qu’il y aura une augmentation des recettes à la suite du lancement de cette carte si la Commission et le Conseil décident d’aller de l’avant, tant que son lancement n’a pas eu lieu et que nous ayons évalué les résultats concrets , met en garde le personnel de la Ville.

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, s'est opposée à cette mesure, qui n'aurait pas d’effets significatifs, selon elle, dans l’attraction des usagers vers le service de transport en commun ottavien.

Le conseiller municipal et membre de la commission, Jeff Leiper, croit plutôt qu'OC Transpo doit offrir un service fiable et de qualité pour attirer plus d'usagers.

Les plus récentes statistiques démontrent qu'en juillet 2023, le nombre d'usagers est près de la moitié moins important que ce qu'il avait été observé en juillet 2019.

