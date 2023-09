Saguenéens : Yanick Jean serait satisfait avec une aussi bonne saison que l’an dernier

L’entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, serait très heureux que son équipe connaisse une aussi bonne saison que l’an dernier.

Au début d’un cycle de développement, les Sags avaient surpris pour leur 50e saison en obtenant le quatrième rang dans l’Association Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), avec 70 points en 68 matchs.

Si on a la même saison que l'an passé, je vais être la personne la plus heureuse au monde , a reconnu l’entraîneur-chef et directeur général.

Le match d'ouverture est prévu le 22 septembre contre le Drakkar de Baie-Comeau et un dernier match préparatoire sera disputé vendredi au Centre Georges-Vézina contre les Remparts de Québec.

Quatre choix de 1re ronde

La nouvelle campagne sera notamment marquée par l'entrée en scène des quatre choix de 1re ronde de l'équipe au dernier repêchage.

J'adore notre équipe par rapport à la qualité des individus. On a gardé trois vingt ans qui sont de bonnes personnes, des gars capables de travailler avec nos jeunes [...]. On a repêché des jeunes, des bonnes personnes également , a mentionné Yanick Jean jeudi.

Les Saguenéens ont un dernier match préparatoire vendredi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

En juin, Yanick Jean a sélectionné les attaquants Émile Guité (2e) et Nathan Lecompte (4e) ainsi que les défenseurs Alex Huang (5e) et Jonathan Prud'homme (8e).

Une équipe jeune

Cette saison, les Sags seront l'une des plus jeunes formations de la LHJMQ avec une moyenne d'âge sous les 18 ans.

Il y a des petites adaptations à faire. Les gars sont un peu plus gros, côté physique. [Il y a] une couple d'affaires à ajuster, mais rien d'énorme. En jouant des matchs, ça va se placer , a souligné Nathan Lecompte.

Nathan Lecompte a été le quatrième joueur sélectionné au total lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

On a vraiment bâti une excellente relation depuis le début du camp. Je connaissais déjà Émile, Nathan et Jonathan des Jeux du Canada et on avait joué contre, mais passer du temps à l'école et à l'aréna, on a vraiment appris à bien se connaître , a ajouté Alex Huang.

Malgré tout leur potentiel, Yanick Jean tient à modérer les attentes envers eux.

Ils vont avoir un temps de glace élevé. Il va falloir être patient, ils vont faire des erreurs, mais on va les remettre dans des situations corsées encore. Le plan, c'est le même que l'an passé , a renchéri Yanick Jean.

L’atout Maxim Massé

Dans toute cette équation, il faut ajouter l'attaquant Maxim Massé, qui amorce une deuxième saison avec les Sags après avoir été nommé recrue de l'année au Canada l'an dernier, en plus de briller cet été lors de la Coupe Hlinka Gretzky.

Le hockeyeur est l'un des plus beaux espoirs en prévision du prochain repêchage de la Ligue nationale.

Je l'entends, je sais que ça s'en vient et ça sort un peu partout, mais le but est de rester concentré et sur ce que tu contrôles , a assuré le numéro 7 des Sags.

Maxim Massé est devenu le premier joueur de l'histoire des Saguenéens à hériter du titre de recrue de l'année au Canada. Photo : Fournie par Candice Ward / CHL

C'est un jeune qui est humble, un jeune qui sait ce qui se passe alentour de lui et il ne se laisse pas emporter par le moment. Il ne changera pas. Recrue de l'année au Canada, peu importe les honneurs, sa relation avec ses coéquipiers est la même et je suis confiant dans son cas , a ajouté Yanick Jean.

Avec Massé et sa bande, l'avenir est rose à Chicoutimi pour les prochaines années. Yanick Jean a déjà dit miser sur la saison de 19 ans de Massé.

