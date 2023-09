La Drakkar contre L’Océanic à Matane

C’est la quatrième fois que L’Océanic de la LHJMQ joue à Matane, mais la première fois que l’équipe affronte les Drakkar de Baie-Comeau sur la glace du Colisée Béton-Provincial.

Les amateurs pourront en profiter pour voir évoluer le Matanais, Charle Truchon, maintenant à la défense pour l’équipe de Rimouski après avoir été échangé par les Remparts de Québec, en juin dernier.

L’organisation de l’événement, La Matanie est hockey, rappelle que le nombre de billets est limité par la capacité d’accueil du Colisée Béton-Provincial. L’an dernier, la vente de billets a été un véritable succès si bien que l’organisation a dépassé le nombre maximal de spectateurs autorisé par la Ville de Matane.

Cette année, les guichets seront très surveillés à l’entrée. Un nombre maximal de 1236 places assises et debout sont disponibles.

Au rythme où se vendent les billets, l’organisation estime qu’il n’en restera probablement plus en vente à la porte. Plus de 300 personnes avaient acheté leurs places à la dernière minute, l’an dernier. Notre hockey se vend bien, et on le vend bien, commente Denis Gauthier, un des co-organisateurs de l’événement.

M. Gauthier explique que cette année, des vitres de protection seront installées derrière les bancs de punition du côté local et du côté des visiteurs. Des améliorations qui seront effectuées par la Ville au cours de l’automne.

L’année prochaine, l’organisation vise une autre partie de la LHJMQ avec l’Océanic, mais cette fois contre Les Titans d’Acadie-Bathurst. Rien n’est assuré, indique toutefois M. Gauthier. Plusieurs autres villes, dit-il, cognent aussi à la porte de L’Océanic.

En attendant, les premiers coups de patin des joueurs de Rimouski et de Baie-Comeau auront lieu à 19 h, vendredi, au Colisée Béton-Provincial.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon