Le CISSS-AT ouvre un premier service de garde en milieu de travail pour ses employés

Des employés et des médecins du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) ont maintenant accès à des services de garde directement sur leur lieu de travail.

Un local pouvant accueillir 12 enfants a ouvert ses portes il y a quelques semaines au Pavillon Youville, à Rouyn-Noranda. L'installation est affiliée au CPE Bonnaventure.

La direction du CISSS-AT avait indiqué, en janvier dernier, vouloir offrir ce type d’installation dans toutes les MRC de la région, en vertu d’un projet-pilote du ministère de la Famille qui facilite l’implantation de garderies subventionnées dans les milieux de travail.

Le manque de places en service de garde est un réel enjeu pour assurer l’attraction des gens, la rétention et le retour suivant un congé parental , signale Sarah Charbonneau, adjointe à la présidente-directrice générale du CISSS-AT pour les affaires publiques et les relations médias.

Un projet semblable de 12 places est en développement au CLSC d'Amos.

Ce projet n’est pas encore démarré. Il y a un recrutement de responsables de services de garde en milieu éducatif, alors on invite les responsables de services de garde qui auraient de l’intérêt à contacter le bureau coordonnateur , indique Mme Charbonneau.

À Val-d’Or, le CISSS-AT a offert un terrain au CPE de la Magie du rêve pour construire un service de garde de 65 places, qui devrait pouvoir ouvrir à l’automne 2024.

Cette construction ne fait pas partie des six projets de CPE préfabriqués qui ont été abandonnés par le ministère de la Famille la semaine dernière.

Beaucoup de besoins

D’autres projets pourraient aussi voir le jour ailleurs dans la région. Par contre, l’accès à des places en garderie demeure un enjeu important pour le CISSS-AT.