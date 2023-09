Le sac à pipe du chef autochtone Poundmaker remis à sa communauté, plus de 100 après

Plus d’un siècle après, un sac à pipe appartenant au chef des Cris des Plaines, Poundmaker, a été restitué le 1er septembre dernier à sa communauté. Cet artefact avait été remis à un aumônier du pénitencier de Stony Mountain, près de Winnipeg au Manitoba.

C’est l'arrière-petit-neveu de l'aumônier, Jon Waters, qui a ramené le sac de l'île de Vancouver à la Première Nation crie Poundmaker, à environ 175 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Jon Waters souligne que le sac avait été transmis de génération en génération, jusqu'à ce qu'il le reçoive de sa mère.

Bien qu'il chérisse le sac et qu'il ait grandi en sachant qu'il s'agissait d'un cadeau pour la famille, il s'est demandé : Pourquoi ai-je cela ?

C’est ainsi que par l'intermédiaire du conservateur du musée Poundmaker, Floyd Favel, la remise de l’objet à la communauté a été organisée lors d’une cérémonie.

Selon l'arrière-petite-fille du chef des Cris des Plaines, Poundmaker , Mavis Poundmaker Billesberger, l’objet a plus de 130 ans.

Je peux imaginer mon arrière-grand-père assis dans une cellule froide et humide, et un aumônier très gentil et compatissant envers lui , a-t-elle affirmé.

Lors des funérailles du chef Poundmaker, un objet avait également été rendu à la communauté.

Ces objets n'appartiennent pas seulement à un individu, à une famille, mais à toute la communauté. Ils sont chéris dans la communauté , a expliqué Mavis Poundmaker Billesberger.

Selon elle, la communauté est toujours reconnaissante lorsqu'une personne décide de rendre un article qui lui a été donné. C’est différent du cas où quelque chose a été volé ou confisqué, dit-elle.

Vous ne pouvez pas exiger des cadeaux en retour, disons-le ainsi. S'ils nous les rendent, alors c'est une gratification pour tous , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un sac à pipe offert par le chef Poundmaker à l'aumônier d'une prison a été rendu à la Nation crie de Poundmaker. Photo : (Gracieuseté : Jon Waters)

Le chef Poundmaker, un artisan de la paix

Le chef de la Nation Poundmaker, dont le nom cri était Pihtokahanapiwiyin, avait été arrêté pour trahison en 1885, lors de la Résistance du Nord-Ouest.

Pourtant, lors de la bataille de Cut Knife en 1885, il avait empêché ses guerriers de poursuivre les forces canadiennes en retraite, évitant ainsi la mort de centaines de soldats.

Il avait été condamné à trois ans de prison, mais a été innocenté en 2019 par le premier ministre Justin Trudeau.

Il était vraiment un artisan de la paix et il est allé là-bas pour empêcher les guerriers de faire quoi que ce soit et les empêcher d'aller plus loin que ce qu'ils ont fait, et tout cela était dû à la faim , a indiqué Mavis Poundmaker Billesberger.

Elle appelle à une vraie réconciliation, car dit-elle, aujourd'hui, le mot réconciliation semble avoir perdu son sens. Mais il s'agit d'une véritable réconciliation au niveau humain.

Avec les informations de Aishwarya Dudha