Reprises croisées : Anique Granger et Matt Stern redécouvrent leurs chansons

À l'occasion du Gala Trille Or 2023 qui se tenait à Ottawa la semaine dernière, Culture et Confiture a eu l'idée de réunir deux artistes de passage au gala, Anique Granger et Matt Stern, pour faire (re)découvrir leur musique autrement.

Au départ, les deux auteurs-compositeurs-interprètes ne se connaissaient pas. Pour briser la glace, ils ont accepté d'interpréter une chanson l'un de l'autre... et de se la présenter.

« Normalement, quand on fait des reprises, c'est sur la scène, c'est pas aussi intime! »

C'est en ces mots remplis de fébrilité que l'auteur-compositeur-interprète de la Colombie-Britannique Matt Stern résume l'expérience vécue dans un studio d'Ottawa où il a offert, devant la musicienne Anique Granger, son interprétation de la chanson On fuit la mort, on suit la mort tirée de la discographie de la Fransakoise d'origine.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur-compositeur-interprète Matt Stern. Photo : Radio-Canada

« Quand j'ai écouté les paroles de plus près, c'est vraiment elles qui sont venues me chercher, a expliqué Matt à Anique. J'ai découvert la chanson au bon moment de ma vie parce que ça rejoignait des choses qui se passent perosnnellement dans ma famille. Pendant deux semaines, ça roulait tout le temps dans ma tête et j'avais quasiment pas envie d'écouter d'autres chansons. »

Quelques semaines auparavant, les deux artistes avaient eu le mandat d'éplucher le répertoire musical l'un de l'autre et de choisir une chanson à interpréter. Anique s'est arrêtée sur Pour un soir de Matt Stern.

« J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'hyper vulnérable dans cette chanson et ça correspond à une façon que j'aime beaucoup chanter ces jours-ci, a expliqué Anique à Matt. J'ai eu envie d'exploiter le côté vulnérable et de le mettre à la lumière. J'ai eu un vrai plaisir à reprendre cette toune! »

Les deux artistes qui se sont prêtés à une session d'enregistrement intimiste ont vécu l'expérience « comme un cadeau ». Un privilège qui leur a donné envie à l'un et à l'autre de ressortir leur propre chanson et de l'interpréter autrement.

Ouvrir en mode plein écran L'autrice-compositrice-interprète Anique Granger. Photo : Radio-Canada

Un échange musical à voir et entendre!

Les reprises croisées seront diffusées régulièrement dans les prochains jours sur les ondes d'ICI Première.

Autrice-compositrice-interprète originaire de la Saskatchewan, mais établie à Montréal, Anique Granger a dans ses bagages de nombreux projets, dont le balado Le ruban de la cassette et son deuxième volet Rewind, à la fois récit documentaire et chanson, dans lequel elle propose une rencontre avec une femme au vécu unique dans un assemblage d’introspection et de sons ambiants. L'auteur-compositeur-interprète Matt Stern a quitté Montréal il y a quelques années pour s'installer à Victoria, sur l'île de Vancouver. De langue maternelle anglaise, le musicien a posé un nouveau jalon dans sa carrière en 2023 avec son album Rien qu’un animal, un tout premier réalisé dans la langue de Molière qu'il affectionne.

