Les automobilistes qui voudront circuler dans le Grand Montréal en fin de semaine sont avertis : de nombreuses zones de chantier sont prévues, ce qui entraînera des fermetures et des entraves majeures à certains endroits.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a ciblé plusieurs zones de travaux nécessaires ce week-end et recommande aux usagers de la route d'éviter ces secteurs le plus possible. Voici un aperçu des entraves majeures à prévoir.

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et autoroute 25

Des travaux nocturnes auront lieu en fin de semaine sur l'autoroute 25 en direction sud, ce qui entraînera la fermeture du pont-tunnel dans les deux directions dans la nuit de vendredi à samedi, de 21 h à 8 h, et dans la nuit de samedi à dimanche, de 21 h à 9 h.

Fermetures principales :

L'autoroute 25 sera fermée en direction sud entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny de vendredi à 21 h à lundi à 5 h.

L'avenue Souligny sera complètement fermée en direction ouest entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson de vendredi à 20 h 30 à lundi à 5 h.

L'autoroute 20 en direction est, sous l'échangeur des autoroutes 20 et 30, sera fermée à la circulation de samedi à 22 h à dimanche à 9 h.

Autoroute 13

L'autoroute 13 fait aussi l'objet de travaux, notamment d'asphaltage de la chaussée. Des fermetures partielles ou complètes sont prévues, mais seulement en direction nord. Les fermetures toucheront différents secteurs de l'autoroute à divers moments du week-end.

Dans la nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 8 h, deux voies sur trois seront fermées entre la sortie 12 et le boulevard Gouin. La sortie 12 sera entièrement bloquée à la circulation, tout comme la sortie 17 (boulevard Sainte-Rose) qui, elle, sera fermée de 21 h à 7 h.

De 22 h à 6 h dans la nuit de samedi à dimanche, l'autoroute 13 sera complètement bloquée à la circulation en direction nord entre la sortie 15 et la route 344, y compris le pont Vachon. La circulation restera possible sur la voie de desserte entre les boulevards Samson et Sainte-Rose, à Laval.

Finalement, dans la nuit de dimanche à lundi, de 21 h à 4 h 30, deux voies sur trois seront fermées entre la sortie 12 et le boulevard Gouin. Il y aura aussi une fermeture complète de la bretelle d'accès qui mène de la voie de desserte à l'autoroute à la hauteur du boulevard Notre-Dame entre 21 h et 5 h.

Autoroute 40 à Sainte-Anne-de-Bellevue

Des fermetures toucheront aussi l'autoroute 40 dans l'Ouest-de-l'Île, spécifiquement dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Des fermetures complètes de nuit auront lieu entre la sortie du boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants. L'accès sera bloqué de vendredi à 23 h à samedi à 8 h, de samedi à 23 h à dimanche à 9 h et de dimanche à 22 h 30 à lundi à 5 h.

Rappelons que des travaux auront également lieu sur le pont Victoria jusqu'au 21 septembre, ce qui entraîne des fermetures en alternance dans les voies en direction de Montréal et de Saint-Lambert.