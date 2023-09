Plus de jeunes auront bientôt accès à du soutien en santé mentale et en dépendance. Le gouvernement de la Colombie-Britannique invite les communautés de la province à postuler afin d’ouvrir un centre Foundry dans leur région.

Selon le ministère de la Santé mentale et des Dépendances, environ 75 % des problèmes de santé mentale surviennent avant l’âge de 25 ans, mais les ressources peuvent être difficiles à trouver pour les jeunes.

D’après mon expérience, les ressources en santé mentale sont difficiles à trouver et ont souvent des listes d’attente qui peut durer des années. Ils manquent souvent de personnel et sont trop chers pour un adolescent moyen.

Ouvrir en mode plein écran La pandémie a eu un impact considérable sur la santé mentale chez les jeunes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les changements climatiques, la crise des surdoses, l’anxiété, la pandémie de COVID-19, en plus de l’incertitude de qui ils sont et d’où est leur place dans la société, sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à un mal être intérieur et extérieur chez les jeunes.

Foundry s’est donné la mission de créer des espaces sûrs, gratuits et confidentiels partout en Colombie-Britannique où les jeunes sont célébrés pour qui ils sont et n'ont pas honte de demander le soutien qu'ils méritent.

Foundry en chiffre 16 centres ouverts en Colombie-Britannique et un service virtuel ;

9 nouveaux centres en développement ;

14 420 jeunes soutenus en 2022 ;

2011 jeunes ont utilisé des services virtuels en 2022.

Tous les organismes à but non lucratif et les organismes de santé au service des jeunes, y compris les fournisseurs de services des Premières Nations, des Métis et des Autochtones en milieu urbain, sont admissibles et encouragés à présenter une demande, selon un communiqué du ministère de la Santé mentale et des Dépendances.

Dix communautés seront sélectionnées dans le cadre de ce processus de candidature. De plus, la province fournira un financement annuel pour leur fonctionnement et leurs services, ainsi qu'un financement ponctuel de 1,5 million de dollars pour leur création.