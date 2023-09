Le NPD du Manitoba promet l’ouverture d’un centre de santé pour femmes d’âge mûr

Le nouveau parti démocratique du Manitoba promet l'ouverture d'un centre de santé pour femmes d’aĝe mûr s'il est élu le 3 octobre prochain.

Wab Kinew déclare que son parti dépensera 5 millions de dollars pour construire cette unité au sein de l'Hôpital général Victoria de Winnipeg et fournira par la suite un financement annuel de 2 millions de dollars pour ses activités.

Les néo-démocrates s'engagent également à étendre la couverture pour les médicaments utilisés dans la prévention de l'ostéoporose et améliorer la vie des femmes d'âge mûr.

Un tel centre a déjà existé au Manitoba, mais a fermé ses portes en 2017 sous le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Pallister.

L'établissement offrait un guichet unique de services pour aider les femmes qui souffraient de symptômes liés à la ménopause, des alternatives à l'hystérectomie et d'autres soins gynécologiques.

Ouvrir en mode plein écran Wab Kinew promet d'améliorer la vie des femmes d'âge mûr. Photo : Radio-Canada

En 2021, les progressistes-conservateurs ont déclaré aux médias qu'ils étaient ouverts à la réouverture de ce centre.

Le PC prévoit une stratégie de recrutement et de formation

Le Parti progressiste-conservateur promet une enveloppe de 16 millions de dollars pour financer une stratégie de recrutement et de formation professionnelle.

Le parti de Heather Stefanson espère ainsi trouver une solution aux milliers d'emplois vacants dans la province. Il veut se concentrer sur les domaines du transport et de l'entreposage, mais aussi sur les secteurs manufacturiers et de la construction.

Au total, les progressistes-conservateurs prévoient la création de 114 300 emplois au cours des cinq prochaines années. Ce chiffre avancé par le parti comprend le remplacement des personnes qui partent à la retraite.

Ouvrir en mode plein écran Kevin Klein était à Oak Buff, au sud-ouest de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Le candidat progressiste-conservateur dans Kirkfield Park, Kevin Klein, estime que les occasions professionnelles sont nombreuses.

Nous avons des emplois à pourvoir dans tous les coins de notre province, et seuls les progressistes-conservateurs ont une solution pour combler les lacunes les plus graves en matière de main-d'œuvre , estime-t-il.

Le PC a aussi promis un financement de 15 millions de dollars pour soutenir le secteur du transport routier dans sa transition vers des véhicules moins polluants, notamment en finançant des véhicules plus aérodynamiques.

Les libéraux veulent réformer le système d'aide à l'emploi et au revenu

De leur côté, le Parti libéral du Manitoba affirme qu'il mettra fin aux pénalités imposées aux personnes qui reçoivent un salaire pendant qu'elles touchent des prestations d'assurance-emploi.

Le chef Dougald Lamont veut également améliorer leur accès à de bons emplois.

Ouvrir en mode plein écran Dougald Lamont a fait des promesses concernant l'assouplissement de l'accès à l'assurance-emploi. Photo : Radio-Canada

Le parti veut aussi créer un revenu minimum pour les personnes de 60 ans et plus et celles souffrant de graves déficiences mentales ou physiques.

Dougald Lamont reproche aux précédents gouvernements néo-démocrates et progressistes-conservateurs d'avoir délaissé les personnes vivant dans la pauvreté.

Depuis au moins 30 ans, la politique commune des gouvernements du Manitoba a consisté à tenter de punir les gens de la pauvreté au lieu de les en sortir, et à faire tout ce qu'ils peuvent pour que les sans-abri n'aient pas un endroit confortable pour se reposer , a partagé Dougald Lamont.

