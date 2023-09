Les voies du poste frontalier de Stanstead fermées en raison d’un colis suspect

La route 55 passant par le poste frontalier de Stanstead est fermée à la circulation, indique l’Agence des services frontaliers du Canada. Un porte-parole des services frontaliers américains confirme que cette fermeture est liée à un colis suspect.

[Les services frontaliers américains] ont répondu à une menace concernant un colis suspect au point d'entrée de Derby Line. Le trafic est détourné vers d’autres points d’entrée * , précise l'agence américaine dans un courriel.

Selon l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la fermeture, survenue jeudi en début d'après-midi, a été menée à la demande des Américains. Les voies seront bloquées pour une durée indéterminée.

La circulation sur l’autoroute 55 est présentement détournée. Jusqu’à nouvel ordre, l’ ASFC demande aux voyageurs d'utiliser les points d'entrée de la route 143 ou de Beebee et aux chauffeurs de véhicules commerciaux d’utiliser le point d’entrée de Stanhope ou Saint-Armand.

La fermeture surprend des automobilistes

La fermeture a pris de court de nombreux automobilistes et camionneurs jeudi après-midi.

Mathieu Deschamps, un automobiliste de Sherbrooke, a été croisé par Radio-Canada près de la frontière.

Je m’en allais à Boston pour rejoindre ma mère qui descend d’une croisière. J’ai vu l’annonce tout à l’heure annonçant que la A-55, douane de Stanstead, est fermée. Habituellement, on nous annonce plutôt le délai pour passer. J’ai dit "est-ce que j’ai mal lu?", car c’est une douane ouverte 24 h, il n’y a pas de raison [qu'elle soit fermée]. Là, on vient de s’arrêter ici, on espérait avoir des nouvelles. On va être dévié vers les douanes pas trop loin. Heureusement, il y a d’autres postes frontaliers proches. On est un peu déstabilisés et on est un peu dans l’inconnu , raconte-t-il.

J’ai bien hâte de voir ce que ça va être à l’autre poste frontalier, parce que tout à l’heure, il y avait plein de camions en direction des États-Unis, clairement déroutés, qui s’arrêtaient , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Un panneau annonce la fermeture. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Au moment d'écrire ces lignes, le poste frontalier de Beebe, situé à proximité, n'affichait pas de temps d'attente.

*Traduction de Radio-Canada

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et d'Emy Lafortune