L’animatrice Renée Hudon n’est plus

L'animatrice, comédienne et auteure Renée Hudon s'est éteinte mercredi après-midi, à Québec, à l'âge de 81 ans. Atteinte d'une maladie dégénérative, elle a bénéficié de l'aide médicale à mourir. En plus d'une remarquable carrière d’une quarantaine d’années dans les médias, on se souviendra d’elle pour sa contribution à la vitalité de la langue française.

Native de Québec, Renée Hudon fait des études en pédagogie à l’Université Laval et obtient un diplôme en interprétation au Conservatoire d’art dramatique de Québec, avant d’entreprendre une fructueuse carrière d’animatrice à la radio et à la télévision, au début des années 1960.

Après un court passage à Télé-4, elle poursuit sa carrière à Radio-Canada, où elle tient l’antenne pendant 25 ans en tant qu’intervieweuse, lectrice de nouvelles, animatrice d’émissions culturelles et d’affaires publiques.

Renée Hudon en 1962 (Archives)

En parallèle, elle œuvre également dans le domaine de l’éducation, d’abord au Collège des animateurs radio télévision, puis à l’École de diction et de communication orale, et chez Richard Thibault Communications, avant d'obtenir une charge de cours en communication orale à l’Université Laval.

Elle dispense en outre de la formation par l'entremise de Renée Hudon Parole Publique, l’entreprise qu’elle a fondée en compagnie de sa fille Valérie Auger-Hudon, en 2004.

Théâtre, cinéma et littérature

Au théâtre, Renée Hudon a joué dans Les Belles-sœurs de Michel Tremblay, Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos, Topaze de Marcel Pagnol et Histoires de femmes de Robert Harling. Elle a également écrit la pièce de théâtre Jeanne à jamais, présentée au Théâtre du Trident en 2004.

Au grand écran, on a pu la voir dans I Confess d’Alfred Hitchcock et Le Confessionnal de Robert Lepage.

Alfred Hitchcock donne ses instructions à ses deux jeunes comédiennes québécoises, Renée Hudon (à gauche) et Carmen Gingras, sur le tournage de « La loi du silence ». (Archives)

Renée Hudon a signé le roman autobiographique À qui la petite fille? aux Éditions de l’Homme, ainsi que l’ouvrage didactique Communiquer en public sans anxiété, coécrit avec sa fille et paru aux Éditions MultiMondes.

Parmi ses autres activités, Renée Hudon a été conférencière et maîtresse de cérémonie, en plus de participer à de nombreux jurys pour l’attribution de prix dans les domaines culturel et social.

Elle a siégé sur de multiples conseils d’administration, notamment ceux de l’Orchestre symphonique de Québec, de l’Opéra de Québec et du théâtre jeunesse Les Gros Becs. De 1998 à 2008, elle occupe également la présidence du conseil d’administration du Salon international du livre de Québec.

Renée Hudon et son amie Carmen Gingras en 2021 (Archives)

Des distinctions

Au cours de son illustre carrière, Renée Hudon reçoit de nombreuses distinctions. En 2002, elle est faite lauréate du prix Femme de mérite en communication par le YMCA.

En 2007, elle est reçue Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres de la République française, ainsi que Chevalière de l’ordre de la Pléiade de l'assemblée parlementaire de la Francophonie.

En 2010, on lui confère le titre de Chevalière de l’Ordre national du Québec, puis en 2012 la Chambre de commerce de Québec la nomme Grande Québécoise dans le secteur culturel.

En 2019, elle lance un balado sur son récit d’adoption et sa quête pour trouver l’identité de ses parents biologiques.

Elle laisse dans le deuil son mari Henri Dorion, ainsi que ses trois enfants nés d’une première union, Éric, Valérie et Sébastien.