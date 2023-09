Place aux femmes pour lancer le festival Ripon Trad

Les Bobettes, Lilas L’Bon Temps et Les Dames D'abord : des voix féminines donnent le ton à la première soirée du festival Ripon Trad. Le grand rendez-vous de la musique traditionnelle de la Petite-Nation se déroule jusqu’à dimanche au cœur du village dont il porte le nom.

Depuis ses débuts en 2019, le festival Ripon Trad se distingue par la niche musicale à laquelle il se dédie, ainsi que par les quelques concerts de sa programmation se déroulant dans les maisons et les cours arrières des Riponnais. Tous nos hôtes qui ont reçu la première année sont presque encore tous là , se réjouit le président de l’événement, Martin Sabourin, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici. C’est un beau succès pour nous et c’est un succès auprès des festivaliers.

De précédentes éditions du festival Ripon Trad annonçaient justement La maison des jupons, proposant une programmation 100 % féminine. Cette année, les organisateurs ont eu envie de pousser le concept plus loin en invitant des femmes à assurer tous les concerts du jeudi soir pour lancer les festivités.

Dans le milieu trad, c’est souvent une affaire de gars, soyons francs (rires). Et puis il y a de très beaux groupes [féminins] très intéressants, à découvrir et à écouter , soutient M. Sabourin.

Ce dernier invite d’ailleurs les festivaliers à porter une attention particulière aux jeux de voix qui distinguent, à son avis, la musique traditionnelle portée par les femmes. Sans rien enlever aux timbres masculins, ce sera beaucoup plus travaillé et raffiné au niveau vocal, c’est souvent ce qu’on retrouve dans les groupes féminins , croit-il.

De son côté, Magalie Bélanger, une musicienne du trio Lilas L’Bon Temps, salue l’initiative du festival en se réjouissant de la place aujourd’hui réservée à la féminité sur la scène de la musique traditionnelle.

Je pense personnellement que les femmes sont là depuis toujours dans la musique traditionnelle et que ce sont elles qui chantaient dans les cuisines, elles qui chantaient aux enfants pour les endormir. C’est probablement elles, en grande majorité, qui ont fait cette tradition orale-là , affirme-t-elle. Je trouve bien qu’on leur donne le micro maintenant parce que peut-être qu’elles le faisaient, elles étaient là, elles étaient présentes, mais que la différence aujourd’hui c’est qu’on les entend plus, on leur donne plus de place. Elles méritent cette place-là.

Succès renouvelé

En plus des partys de salon du festival Ripon Trad, le public pourra assister à des concerts dans différents lieux comme le Café des Orties et l’église du village. Les spectacles à grand déploiement auront lieu sous chapiteau en compagnie de groupes comme Galant, tu perds ton temps, le trio Frères et Frack ou encore SOLO, le projet conjoint des groupes Le Vent du Nord et De Temps Antan.

Selon le président de l’événement, la popularité montante du groupe de Ripon Le Diable à Cinq, qui a récemment lancé l’album Tempête, crée un effet d’entraînement sur la vente de billets du festival.

Dans la Petite-Nation et à Ripon, on a toujours eu des groupes de musique traditionnelle , rappelle Martin Sabourin en évoquant La Tuque Bleue, au passage. Mais on dirait que le Diable à Cinq amène ce vent de fraîcheur à notre époque actuelle. Le succès de notre festival n’est pas très loin du succès que vivent les gars du Diable à Cinq.

Le festival Ripon Trad se déroule du 14 au 17 septembre et espère accueillir 5000 festivaliers, soit 1000 de plus que l’an dernier.