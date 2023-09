Le pavillon de recherche du Cégep de Sept-Îles coûtera plus cher que prévu

Les coûts du futur pavillon pour la recherche et l'innovation au Cégep de Sept-Îles sont passés de 29 millions de dollars à 42 millions de dollars.

Le directeur général du Cégep, David Beaudin, attribue une part de cette augmentation à la poussée inflationniste, alors que la première étude de faisabilité du projet remonte à 2019.

Les équipements scientifiques et leur installation, qui comptent pour 12 millions de dollars, pèsent aussi dans la balance, mais leur prix n'aurait que légèrement gonflé dans les dernières années. En 2022, leur facture s'élevait à 10 millions de dollars.

L'augmentation de la facture a surpris l'équipe du projet, selon la directrice des infrastructures au Cégep de Sept-Îles, Caroline Côté.

Ça nous a rendu très nerveux, on a travaillé fort, mais je dirais qu'on n'a jamais abandonné l'idée d'aller de l'avant avec ce projet là pour nous , mentionne-t-elle. Ça n'a jamais mis en péril, mais ça a été tout un casse-tête.

Publicité

4 millions de la part d’IOC

Les différents partenaires ont été appelés à revoir leur contribution. Quand on a ouvert les enveloppes au printemps dernier pour la construction, il manquait encore des fonds , explique le directeur du Cégep.

La contribution de Développement économique Canada est ainsi passé de 7 à 10 millions de dollars. Pour sa part, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a bonifié de 5,8 millions de dollars son financement initial de 9,9 millions de dollars.

L’entreprise minière et ferroviaire IOC a aussi octroyé jeudi quatre millions de dollars pour compléter le financement du projet.

C'est sûr que tout au long de ces années-là, on a dû travailler avec nos partenaires pour revoir le financement. Et quand on a ouvert les enveloppes au printemps dernier pour la construction, il manquait encore des fonds , indique M. Beaudin.

Des étudiants du centre d’expertise RAIL, chapeauté par le Cégep de Sept-Îles, auront accès à des formations en partenariat avec IOC, dont la forme reste encore à définir selon le directeur du centre, Luc Faucher.

La construction du bâtiment, entamé en mai dernier, devrait être terminée en mai 2025.