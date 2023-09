De longs délais pour les agriculteurs qui veulent améliorer leur efficacité énergétique

Les propriétaires de la Ferme des Ruisseaux ont une toute nouvelle salle mécanique, où les vieilles fournaises qui fonctionnent au mazout pour chauffer les serres brillent par leur absence. Le système de chauffage est désormais électrique, mais les délais pour être branchés au réseau d'Hydro-Québec sont longs.

Depuis 2020, 91 installations agricoles de plus ont été branchées au réseau triphasé, mais 55 agriculteurs qui ont fait une demande attendent toujours. Rose-Marie Couture et Françoise Legault, propriétaires de la Ferme des Ruisseaux, attendent justement d’être raccordées au réseau triphasé d’Hydro-Québec.

Ils nous avaient informés que ce serait en août ou septembre pour le branchement , fait remarquer Rose-Marie Couture, la copropriétaire de la ferme maraîchère, qui a fait sa demande à Hydro-Québec en octobre 2022.

Le réseau triphasé est une forme de réseau de distribution électrique comprenant trois phases et dont le courant électrique circule sur trois fils électriques différents. Le réseau triphasé, plus puissant, permet aux entreprises de recourir aux nouvelles technologies et, à terme, de pratiquer une agriculture durable.

Dans le cas de la Ferme des Ruisseaux, une majorité des travaux a été amorcée pour amener le réseau triphasé jusqu’aux installations des productrices. Ils nous avaient quand même dit qu'on avait un horizon de 18 à 24 mois, la parole est respectée pour l'instant , affirme Rose-Marie Couture.

Hydro-Québec a indiqué à Radio-Canada qu'« un important travail est en cours pour réduire les délais de raccordement ».

Des firmes externes pourront être sollicitées pour accélérer le branchement de certains clients au réseau triphasé.

Ces travaux « complexes » requièrent de l'ingénierie, selon Hydro-Québec. Des portions du réseau doivent être déplacées dans certains cas et des poteaux doivent être plantés , mentionne-t-on.

En attendant d'être raccordées, les serres de Rose-Marie Couture et de Françoise Legault seront chauffées au propane. Le propane étant le système de secours en cas de panne de courant pour les deux productrices.

De l’aide financière de Québec

Les agriculteurs souhaitant se raccorder au réseau triphasé d'Hydro-Québec disposent de 9 millions de dollars de plus pour s'y brancher, grâce à un investissement annoncé mardi par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

Les deux agricultrices reconnaissent que ces subventions permettent de moderniser leur mode de chauffage. C’est un investissement qui ne pourrait pas se faire si la subvention n’existait pas , mentionne Rose-Marie Couture.

Les agricultrices produisent des tomates, des concombres, des aubergines, des poivrons et des haricots notamment.

À la Ferme des Ruisseaux, le passage à l’électrique a coûté environ 250 000 $, en incluant le bâtiment pour protéger le système de chauffage électrique.

C'est une grosse somme qu'on doit rembourser en vendant des légumes, mais il y a une bonne partie qui est subventionnée , affirme Mme Legault.

L'annonce a été faite à la Ferme des Ruisseaux, à Lévis. À la suite de modifications au programme, Québec accorde un an de plus aux entreprises admissibles pour mener à bien leur projet.

On avait à changer un système qui avait outrepassé sa durée de vie normale , relate Françoise Legault. On peut aussi se libérer, se décarboner comme entreprise. Ça fait partie de nos valeurs personnelles. On travaille en agriculture biologique, c'est important pour nous l'environnement , ajoute-t-elle.

Québec souhaite accélérer la transition énergétique dans le secteur agroalimentaire, considéré comme l'un des plus polluants de la province. C'est le troisième secteur le plus émissif au Québec avec un petit peu plus de 10 % de nos émissions, donc il faut supporter ce secteur-là , avait affirmé lors de l'annonce le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

D’après des entrevues de Pierre-Alexandre Bolduc