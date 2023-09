La question m’a souvent été posée : « Comment faites-vous pour faire des photos lors de tragédies ou de catastrophes naturelles? La destruction et la détresse humaine, ça ne vous affecte pas? »

Ce sont toutes d’excellentes questions. Mais mon travail, c’est de documenter ce qui se passe sur le terrain. Et le terrain, c’est dur. En situation de crise, les images viennent à nous. On doit mettre nos émotions de côté et se mettre en mode réaction aux multiples événements qui défilent devant nos yeux.

Lorsqu’on documente ce genre d'événement, il faut évoluer avec la tragédie.

Ouvrir en mode plein écran Des Marocains marchent à travers les débris d'un édifice effondré à Moulay Brahim deux jours après le séisme. Photo : Getty Images / Carl Court

Ouvrir en mode plein écran Dans le village d'Imoulas (province de Taroudant), durement touché par le séisme Photo : afp via getty images / FETHI BELAID

Ouvrir en mode plein écran Les Marocains ont été nombreux à dormir sur une place publique et à éviter les immeubles endommagés après l'important séisme. Photo : afp via getty images / FADEL SENNA

Ouvrir en mode plein écran Cri de douleur d'une femme du village de Imi N'Tala, près d'Amizmiz, après la découverte du corps d'un membre de sa famille dans les décombres de sa maison après le séisme. Photo : afp via getty images / FADEL SENNA Album photo: Séisme au Maroc 2023

Après avoir illustré le choc et la consternation, on constate l’ampleur de l’événement. Les secours arrivent. Puis la colère et l’incompréhension s'installent. Les images de rites funéraires et les politiciens arriveront en temps et lieu.

Idéalement, nos images doivent suivre ce rythme. Une photo bouleversante va mieux passer quelques jours après la tragédie. Il est important pour nous, comme spectateurs, d’avoir un peu de temps pour absorber quotidiennement des images aussi saisissantes.

À travers ces épreuves, il faut également illustrer la mort. D’où la question fondamentale qui m’est posée régulièrement : N’est-il pas préférable de faire preuve de retenue et laisser les gens éprouvés tranquilles?

Faire preuve de respect, oui, prendre parfois un peu de recul et être discret sont les règles de base. Mais il faut faire des images. Si on ne documente pas adéquatement ces évènements tragiques, qui va le faire?

Mon clin d'œil de la semaine

Mon clin d'œil cette semaine est un saut dans le passé. En cherchant des images du tremblement de terre au Maroc sur le fil de presse, j’ai été abasourdi de voir la similitude entre les images des deux événements : le tremblement de terre au Maroc en 2023 et le terrible séisme à Haïti, en 2010.

Ouvrir en mode plein écran Deux images très semblables de victimes évacuées sur un cadre de porte prises à 13 ans d’intervalle : celle-ci, prise dans le village d'Imi N'Tala près d'Amizmiz, il y a quelques jours, lors du tremblement de terre au Maroc en septembre 2023. Photo : afp via getty images / FADEL SENNA

Ouvrir en mode plein écran Deux images très semblables de victimes évacuées sur un cadre de porte prise à 13 ans d’intervalle : celle-ci, prise lors du séisme en Haïti en 2010. Photo : La Presse / Ivanoh Demers

Après avoir moi-même documenté le séisme en Haïti, j’ai revu presque exactement la même séquence d'images défiler sous mes yeux. On a beau essayer de se réinventer, l'histoire se répète…

La technologie évolue, mais notre métier reste le même. Il faut se rendre sur place et témoigner le plus fidèlement possible de la réalité devant nous. Ce qui inclut, parfois, de photographier des images insupportables. Cette notion est plus qu’importante et définit bien notre travail.

Après, on a toujours le choix de décider si on va publier ou non.