Yanick Jean rappelle les inconvénients d’une glace de dimension olympique

Alors que le débat fait rage à Saguenay entourant l'avenir du Centre Georges-Vézina, l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, reconnaît que la glace de dimension olympique amène plusieurs défis pour le développement des hockeyeurs de son équipe.

Ces derniers se pratiquent sur une glace trop vaste, ce qui les déstabilise lorsqu'ils disputent des matchs par la suite.

Bien oui, c'est un problème, c'est sûr, [...] je ne m'en suis jamais caché. Ce qui est difficile c'est lorsqu'on retombe sur la glace normale. Lorsqu'on est une semaine ici, on pratique ici, on arrive sur la route, mais les lancers, ça finit tout le temps, 15-3, 15-4 pour l'autre équipe en première période, mais, ça fait partie de la réalité. Moi, mon rôle c'est de conjuguer avec ça, puis d'essayer de faire le mieux possible pour notre équipe , s’est exprimé Yanick Jean jeudi.

L'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean Photo : Gracieuseté de la LHJMQ, Vincent Éthier

Tant la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, que la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, proposent de conserver la patinoire aux dimensions olympiques dans leur projet respectif de refonte du vieil aréna, même si celui de la ministre est plus imposant.

De son côté, le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, plaide plutôt pour la construction d'un nouvel amphithéâtre qui comprendrait une glace de dimension réglementaire.

Depuis 2001

La glace du CGV a une dimension de 200 pieds (61 mètres) de long par 100 pieds (30,5 mètres) de large, alors que la majorité des autres patinoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont une configuration de 200 pieds (61 mètres) par 85 pieds (26 mètres). Les Saguenéens s’entraînent également à l’occasion sur la glace de l’aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi, qui a une taille régulière.

Selon Yanick Jean, les Saguenéens doivent s'ajuster à la plus petite glace quand ils jouent à l'étranger. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’est en 2001 que la glace de l'aréna inauguré en 1949 a été dotée de dimensions olympiques pour favoriser la pratique du patinage de vitesse sur courte piste. Le CGV abrite d’ailleurs le Centre Marc Gagnon, qui est un centre d'entraînement régional.

Les Saguenéens poursuivent leur préparation en prévision du début de la saison régulière le 22 septembre. Le dernier match préparatoire aura lieu vendredi à Chicoutimi contre les Remparts de Québec à compter de 19 h 30.

Avec les informations de Roby St-Gelais et de Pascal Girard