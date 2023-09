Un dénombrement réalisé en octobre 2022 permet d’estimer à 157 le nombre de personnes en situation d’itinérance visible en Abitibi-Témiscamingue.

Les données ont été dévoilées par le ministère de la Santé et des Services sociaux jeudi, à la veille d’un sommet sur l’itinérance de l’Union des municipalités du Québec, dans la capitale provinciale.

L’exercice de cueillette des données montre un portrait de la nuit du 11 au 12 octobre 2022, tant dans la rue qu’auprès des différentes ressources d’hébergement.

En Abitibi-Témiscamingue, où l’exercice était réalisé pour la toute première fois, les données révèlent qu’environ la moitié des personnes en situation d’itinérance visible sont autochtones, comparativement à 10 % pour l’ensemble du Québec. Près des deux tiers sont des hommes et la majorité sont âgés entre 30 et 49 ans.

Parmi les répondants, 26 % pointent la consommation de substances comme cause de leur situation. L’expulsion de leur logement (20 %) et les revenus insuffisants (16 %) sont aussi des facteurs importants invoqués.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a recensé 157 sans-abri en Abitibi-Témiscamingue.

Dans le réseau régional de la santé, on reconnaît que les chiffres ne donnent sans doute pas un portrait exact de la situation et ne permettent pas de savoir si les choses ont empiré depuis un an.

Ça nous donne un portrait à un moment donné, mais le chiffre ne peut jamais être exact , indique Kristina Sawyer, directrice des programmes en santé mentale et dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

C’est un phénomène qui est toujours en mouvance. Ceci dit, ce n’est pas nouveau chez-nous. La situation est déjà connue dans notre réseau et plusieurs actions sont déjà en place, ajoute-t-elle. Qu’une personne soit en situation d’itinérance, c’est toujours préoccupant. On doit continuer à trouver des solutions pour sortir les gens de la rue et les ramener vers des logements abordables.

Le CISSS-AT estime que l’élément le plus important du rapport est qu’il permet de mieux définir le portrait de la clientèle itinérante.

C’est un bon indicateur pour nous permettre de savoir si on pose les bonnes actions ou ce qu’on doit modifier, signale Mme Sawyer. Ça vient valider les travaux qu’on fait déjà selon les réalités vécues dans les différents secteurs. Par exemple, l’étude parle des centres de détention comme un facteur important de l’arrivée vers l’itinérance, On a déjà un chantier en cours sur ce sujet. Ça nous montre qu’on est sur la bonne voie, qu’on a une lecture juste de la situation.

Nouveaux logements nécessaires

Stéphane Grenier, président du conseil d'administration de l'organisme La Piaule.

À la Piaule de Val-d’Or, le président Stéphane Grenier croit que la démarche du dénombrement sous-estime largement la situation en Abitibi-Témiscamingue. Il y voit quand même un exercice utile pour faire avancer la discussion.

Le chiffre ne me surprend pas, mais c’est loin de la réalité, avance-t-il. C’est une photo à un moment précis et ç'a été pris dans une journée très chaude dans la région, où on n’a pas pu rejoindre plusieurs usagers. L’itinérance, c’est aussi variable dans le temps. Certains le vivent deux ou trois jours ou pour une période de temps limitée, mais pas nécessairement ce soir-là. Mais bon, ça donne un portrait minimal et ça dit au ministre que le chiffre de 10 000 nouveaux logements sociaux au Québec est le minimum à atteindre.

Même si les facteurs qui mènent à l’itinérance sont nombreux, Stéphane Grenier demeure persuadé que la solution passe par un vaste chantier de logements sociaux.