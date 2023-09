Il y avait 50 % plus de personnes en situation d’itinérance en Mauricie et au Centre-du-Québec en 2022, comparativement à 2018. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, 454 personnes n’avaient pas de logement permanent sur le territoire.

Ces chiffres ont été répertoriés dans le cadre d’une opération de dénombrement menée par le gouvernement du Québec.

On y apprend que près des trois quarts des itinérants sont des hommes. La majorité était âgée entre 30 et 49 ans. Aucune personne de moins de 18 ans n’a été dénombrée ce soir-là.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Près du tiers des personnes qui étaient en situation d’itinérance visible sur le territoire se trouvait dans un centre de thérapie (31 %), une personne sur cinq était dans un hébergement lié à la violence (20 %) et un peu moins se trouvaient en détention (18 %).

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les causes derrière l’itinérance

Un questionnaire a été distribué aux personnes en situation d’itinérance, en échange d’une carte cadeau de 10 $ chez Tim Hortons. Environ 200 d’entre elles ont accepté d’y répondre, ce qui nous permet de comprendre un peu mieux leur réalité.

Les trois raisons les plus souvent évoquées pour la perte d’un logement en Mauricie et au Centre-du-Québec ont été les problèmes de consommation de substances (29 %) et l’expulsion (26 %), suivi d’un conflit avec un propriétaire, un concierge ou un colocataire (19 %).

Plus d’une personne sur dix invoque aussi le manque d’argent, un conflit avec un conjoint, un problème de santé mentale ou dit avoir été victime de mauvais traitements.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les personnes en situation d’itinérance questionnées ont affirmé recevoir à 80 % des prestations de différents programmes d’assistance.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

En octobre 2022, il y avait 10 000 personnes en situation d’itinérance au Québec, selon le dénombrement organisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, soit près du double qu’en 2018.

Près de la moitié des sans-abri de la province sont à Montréal. Environ 4,5 % se trouvaient en Mauricie et au Centre-du-Québec.