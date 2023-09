Une trentaine d'agents des services correctionnels ont manifesté jeudi matin à New Carlisle afin de réclamer des investissements majeurs pour rénover le centre de détention, dont plusieurs secteurs ont été endommagés par des détenus.

À quelques reprises durant la manifestation qui s’est déroulée de 7 h à 9 h, les agents ont entravé la circulation durant de courts laps de temps.

Les agents correctionnels en ont assez, ça fait des années qu’on dénonce cette situation-là, l’établissement est complètement désuet et vétuste , affirme le président local du Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, Daniel Kenny.

Les agents sont inquiets pour leur santé et leur sécurité. On n’est pas dans la rue pour rien.

Les agents en service correctionnel déplorent l'absence de travaux de rénovation depuis plusieurs années.

Le 11 septembre, une personne incarcérée a détruit un dortoir de six places, pour ensuite saccager la cellule de réclusion où elle avait été placée en isolement.

Selon M. Kenny, le détenu a arraché le plafond ainsi que des fils électriques, ce qui a causé des courts-circuits et rendu la cellule de réclusion inutilisable.

Habituellement, une cellule de réclusion est faite en béton, c’est indestructible, mais le centre de détention de New Carlisle date de la fin des années 1960 , souligne Danie Kenny. J’étais présent durant l’intervention et on se faisait lancer des morceaux de gypse ou de fibrociment.

C’est inquiétant, autant pour la sécurité des agents correctionnels que [celle] des personnes incarcérées en crise , ajoute-t-il.

M. Kenny précise qu'il n'est pas rare que des détenus donnent aux agents des pièces métalliques arrachées du bâtiment et qui pourraient servir d'arme.

Le président de la section New Carlisle du Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, Daniel Kenny, tient un tuyau métallique qui lui a été remis par un détenu la semaine dernière.

Le ministère de la Sécurité publique confirme qu’une plainte pour méfait sera déposée contre la personne incarcérée qui a causé le grabuge.

D’autres épisodes de vandalisme, pas de rénovation

À la fin juin, un geste qui aurait été posé délibérément par un détenu a forcé l’interruption de l'alimentation en eau pendant environ 48 heures à la prison, mais également au palais de justice et dans les bureaux de la Sûreté du Québec qui y sont annexés.

En avril 2019, un secteur comprenant six cellules pouvant accueillir huit détenus a également été saccagé.

Le Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec soutient qu’aucune rénovation n’a été effectuée après ces événements, ce qui complique le travail de ses membres, qui ne peuvent utiliser certains secteurs du centre de détention.

Au total, 14 espaces de vie destinés aux détenus ne sont plus disponibles, sans compter la cellule de réclusion.

Les agents réclament une mise à niveau du centre de détention pour effectuer leur travail dans des conditions sécuritaires.

Daniel Kenny précise que plusieurs personnes haut placées au ministère de la Sécurité publique ont visité les lieux, mais que le syndicat n’a jamais eu la confirmation que des travaux auraient lieu. C’est extrêmement frustrant pour les gens qui travaillent ici , lance le syndicaliste.

On se demande où est le ministre Bonnardel. On veut une annonce, il est temps qu’on soit capable de travailler de façon sécuritaire.

M. Kenny précise que, au-delà des secteurs vandalisés par les détenus, une mise à niveau générale du bâtiment est nécessaire.

Le système de ventilation est désuet et le ciment se défait dans la cour extérieure, énumère-t-il.

Durant la pandémie de COVID-19, le syndicat affirmait que la désuétude des lieux contribuait probablement à la propagation du virus dans l’établissement carcéral, où plus de 40 cas d’infection ont été recensés en novembre 2020.

Flou sur les intentions du Ministère

Par courriel, le ministère de la Sécurité publique affirme être conscient de l’état des établissements de détention qu’il administre . Le Ministère précise collaborer avec la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui est responsable du maintien des actifs.

Questionné sur ses intentions de réparer les bris, le Ministère offre la réponse suivante : Nous sommes à vérifier avec la SQI […] Le ministère de la Sécurité publique ou la Société québécoise des infrastructures vous reviendra ultérieurement.

Au plus fort de la manifestation jeudi matin, une trentaine d'agents étaient massés le long de la route 132, devant le centre de détention de New Carlisle.

De son côté, la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, affirme être en communication avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et celui des Infrastructures, Jonatan Julien.

Le ministère de la Sécurité publique me confirme qu'ils évaluent la possibilité de faire des travaux de réparation l’établissement de détention de New Carlisle en attendant que le projet de mise à niveau débute , déclare-t-elle par courriel.

Selon la députée, la Société québécoise des infrastructures procédera à l'évaluation des nouveaux dommages.