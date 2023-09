Plaintes à Élections Québec : le climat actuel nuit au développement, dit Julie Dufour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, réitère qu'elle n'a pas l’intention de quitter son poste au sein du comité exécutif, malgré les demandes de certains conseillers municipaux en ce sens. Elle affirme d’ailleurs ne pas être au courant d'une enquête d'Élections Québec à son sujet. Selon elle, le battage médiatique nuit à l'image de la ville et au développement économique.

Je me sens nullement ébranlée par ce qui se fait. Est-ce que je trouve ça dommageable, parce qu'on fait rire de nous autres? C'est sûr. Quand je parle aux autres maires du Québec, quand on est en train d'attacher des milliards en projets pour du développement économique et ce que ça sort comme image médiatique... Les gens, ils ne comprennent même plus ce qui se passe. Il y a des gens dans la rue qui m'ont dit : "Vous allez être arrêtée quand?" De quoi vous parler?, a raconté la mairesse jeudi matin, en marge de l'inauguration d'un parc à Jonquière.

Radio-Canada rapportait récemment que l’ex-mairesse Josée Néron a déposé une plainte envers elle il y a un peu plus de deux mois à la Commission municipale du Québec (CMQ). Élections Québec a par la suite ouvert une enquête. Julie Dufour est soupçonnée d’avoir enfreint la loi en offrant un poste dans l’administration municipale au conseiller Jean-Marc Crevier à condition qu’il refuse de briguer la mairie.

Ouvrir en mode plein écran Des conseillers municipaux de l'arrondissement de Jonquière et la mairesse Julie Dufour ont procédé à l'inauguration d'un nouveau parc jeudi. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Dernièrement, l’ex-ministre libéral Serge Simard a lui aussi déposé une plainte, mentionnant avoir fait l’objet d’une requête semblable de la part de Mme Dufour.

Pour ajouter à la tension, le journal Le Quotidien avance que des gens d’affaires seraient en train de se regrouper afin d’exiger le départ de la mairesse. La principale intéressée assure ne pas être ébranlée par la situation.

La CCISF n'appuie pas la fronde présumée

Pour sa part, la présidente et directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol, n’appuie nullement l’intention de ces commerçants. Elle affirme ne jamais avoir eu vent d’un tel mouvement et refuse de l’appuyer.

Il n’est pas question d’appuyer une telle initiative. Nous croyons en la démocratie. C’est gens-là ont été élus, la mairesse a été élue, on l’a choisie.