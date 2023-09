Nouvelles données sur l’itinérance au Québec : les Autochtones toujours surreprésentés

Le rapport sur le dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec, publié jeudi, fait de nouveau ressortir la surreprésentation des Autochtones parmi les sans-abri.

Dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord, près de la moitié des répondants sont autochtones (49 % et 48 % respectivement).

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, n'est pas surprise de ces données. La question de l'itinérance dans des lieux comme Val-d'Or a une couleur autochtone , reconnaît-elle. Mais pour nous, c'est aussi un enjeu de société et il faut l'aborder comme tel.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le refuge Chez Willy de Val-d'Or a d'ailleurs vu son taux de fréquentation augmenter de 28 % de 2022 à 2023, et 70 % de ses visiteurs sont Autochtones, affirme-t-elle. Nos données confirment la tendance locale et nationale.

Mme Cloutier explique que la croissance de la population autochtone dans les villes de la province fait une pression sur différents besoins spécifiques qui répondent à des réalités spécifiques , et que cela est un phénomène qui contribue au constat d'une surreprésentation des Autochtones en situation d'itinérance .

La situation ne s'améliore pas

Le rapport souligne également que les Autochtones sont plus nombreux que les allochtones à avoir vécu leur premier épisode d’itinérance il y a 10 ans ou plus (38 % contre 29 %), et plus nombreux à avoir passé l’année entière en situation d’itinérance (58 % contre 46 %).

Toujours selon la publication, les Autochtones en situation d'itinérance tendent à être moins nombreux – et parfois même absents – dans les ressources qui offrent d’autres types de services que l’hébergement d’urgence et, en particulier, les ressources de transition et les centres de thérapie.

Cela s’expliquerait par le fait que les itinérants autochtones sont hésitants parce qu'ils craignent le racisme systémique qui existerait dans ce type de centres, avance Nakuset, directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et codirectrice de Résilience Montréal.

Nous avons vu des femmes essayer de se rendre dans des centres de toxicomanie, notre personnel les a accompagnées, et on leur a refusé de l'aide.

Celle qui est membre de la Nation crie montre du doigt les différents paliers de gouvernement et déplore leur inaction face à un problème qui persiste depuis plusieurs années. La situation ne s’améliore pas , constate Nakuset, qui œuvre depuis plus de 20 ans dans la prévention de l’itinérance.

C’est un problème qui persiste, mais les institutions ne font rien. Elles sont censées adopter le Principe de Joyce ou suivre les recommandations de la commission Viens, mais ça ne se fait pas. Alors, bien sûr que les Autochtones ne se sentent pas en sécurité en allant dans ces endroits , poursuit celle qui a d'ailleurs collaboré à la commission Viens, sur les relations entre les Autochtones et les services publics, et à la commission Laurent, sur la protection de la jeunesse.

Nakuset est directrice du Foyer des femmes autochtones de Montréal. Photo : Paula Dayan-Perez/CBC

Le rapport souligne également que les Autochtones sont deux fois plus nombreux à déclarer que le racisme est lié à la perte de leur dernier logement. Nakuset est d’ailleurs bien au fait du problème, citant en exemple des propriétaires qui ne louent pas à des Inuit en raison du stéréotype voulant qu'ils soient alcooliques.

Les itinérants autochtones se pointent aux ressources pour demander de l’aide, mais ils se font claquer la porte au nez. Après, c’est difficile pour eux de se relever , résume la directrice.

Nous nous retrouvons livrés à nous-mêmes

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé jeudi que le gouvernement allait injecter 20 millions de dollars, dont 15,5 millions d'argent frais, pour financer des projets de refuges d'hiver. Toutes les régions du Québec pourront en bénéficier, à la fois pour consolider des refuges existants et pour développer de nouveaux projets.

Mais Nakuset croit que les refuges qui accueillent les Autochtones ne se ramasseront qu'avec une infime part du gâteau. Regardez tous les refuges à Montréal... il n'y en a que 3 ou 4 qui s’occupent des Autochtones. Quand tu divises cet argent, il n'en reste plus pour eux. Et pourtant, c’est ceux-là qui accueillent le plus de personnes , dit-elle, en ajoutant qu'il y a seulement une poignée d’organisations qui comprennent clairement comment aider et soutenir les populations autochtones .

Nous nous retrouvons livrés à nous-mêmes et, au final, nous avons affaire à une population qui, littéralement, meurt dans les rues.

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui a rédigé le rapport, suggère qu'il faut se poser des questions sur les enjeux structuraux, de nature historique et sociale, entourant l’itinérance des Autochtones en ajoutant que les stratégies pour prévenir l'itinérance chez cette tranche de la population sont soit insuffisantes, soit inexistantes, soit inefficaces .