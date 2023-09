Sauver des mannequins au championnat de sauvetage à Windsor

Plus de 150 athlètes venus du monde entier sont réunis à Windsor, en Ontario, pour le championnat de sauvetage du Commonwealth. La compétition sert également de sensibilisation contre les noyades.

Je suis excité, un petit peu stressé comme dans n'importe quelle compétition , explique Marc-Antoine Bernier, un athlète valdorien de 17 ans.

J'ai vraiment hâte de compétitionner contre l'élite mondiale des autres pays comme l'Australie et l'Afrique du Sud.

Marc-Antoine Bernier qui participe pour la première fois dans la catégorie des séniors a déjà fait preuve de bravoure.

« J'espère que tout le monde va s'amuser et passer une belle compétition en cette belle fin de semaine ensoleillée », affirme Marc-Antoine Bernier.

Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma ville de devoir faire un sauvetage. Puis tout s'est bien déroulé. Toutes les personnes sont vivantes, c'est ça l'important , dit-il avec sourire.

Rebecca Fury est venue quant à elle de l'Afrique du Sud. Elle n’a jamais été confrontée à une expérience de noyade, mais reste vigilante lorsqu'elle est de service comme sauveteuse.

Rebecca Fury (au milieu) espère rentrer en Afrique du Sud avec une médaille

Dans les piscines et sur les plages, surtout en été, nous surveillons, nous sommes conscients et nous essayons d'éviter ces noyades , explique-t-elle.

Selon la police provinciale de l'Ontario, 19 personnes sont mortes par noyades depuis le début de 2023.

Nous mettons en valeur notre sport, nos capacités sportives et notre capacité à sauver des vies à travers cette compétition.

Les athlètes vont s'affronter dans plusieurs disciplines, notamment des courses en piscine pour saisir des mannequins mis au fond de l’eau et les ramener à la surface le plus rapidement possible. Ils doivent également utiliser des équipements techniques comme des bouées tubes utilisés dans le cadre d'un sauvetage.

La délégation canadienne est composée de 20 athlètes, dix hommes et dix femmes et va participer dans toutes les disciplines selon la cheffe de la délégation Marie-Charlotte Hamel.

Des jeunes sauveteurs déterminés

Marc-Antoine Bernier s'est bien préparé presque toute l’année. Je me suis entraîné plusieurs fois par semaine à la piscine, au gym et à l'extérieur. C’étaient des entraînements presque tous les jours , rassure- t-il.

Son objectif est de décrocher une médaille. J'espère au moins devenir champion du monde dans une épreuve, un rêve pour moi depuis des années , lance-t-il.

Des organisateurs ravis

Marie-Charlotte Hamel, gérante de l'équipe nationale canadienne de sauvetage sportif, se dit contente de conduire une équipe très expérimentée.

Je suis vraiment extrêmement fière de tout le travail qu'ils ont fait pour se rendre ici ce week-end , explique-t-elle.

Marie-Charlotte Hamel se dit fière de diriger une belle équipe très expérimentée à la compétition du Commonwealth

Selon Marie-Charlotte Hamel, elle a une grande confiance en son équipe. C'est juste pour eux d'avoir du plaisir. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, c'est juste le temps de livrer la marchandise , lance-t-elle.

La compétition se déroule jusqu'au dimanche 17 septembre.