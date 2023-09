Les éducateurs en petite enfance ont de mauvaises conditions de travail, selon le NPD

La cheffe de l'opposition officielle et cheffe du NPD en Ontario, Marit Stiles (au centre) et le député de Sudbury, Jamie West (à droite), demandent que les conditions de travail des éducatrices et éducateurs de la petite enfance soient améliorées en augmentant leurs salaires.

Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa