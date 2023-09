À l’approche de la tempête Lee, des riverains sont inquiets

Des résidents de la Péninsule acadienne qui habitent près des côtes se préparent à l'arrivée de la tempête Lee en fin de semaine. L'oeil de la tempête risque de passer plus au sud, selon les plus récentes prévisions d'Environnement Canada, mais des effets vont probablement se faire à la grandeur du Nouveau-Brunswick.

Une grande partie de Le Goulet se situe au niveau de la mer. Il y a bien la dune qui parvient à freiner la montée des eaux, mais si la tempête vient avec un vent provenant de l’est, le pire est à craindre, disent les citoyens.

On est habitué aux tempêtes, même si ça frappe fort quand même... , témoigne Monelle Roussel, dont la maison est située dans une zone à risque d’inondation.

La communauté se prépare depuis quelques jours à subir les conditions difficiles que pourrait amener la tempête Lee. Le pire devrait frapper samedi et possiblement dimanche, selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada.

« On vit une inquiétude, c'est certain »

Wilfred Roussel et sa conjointe Lanling Ma marchent sur la plage, à la recherche de bouts de bois pour décorer leur parterre. Leur maison se trouve dans une zone à risque d’inondation.

Ouvrir en mode plein écran Wilfred Roussel et Lanling Ma ont profité d'une belle marche le long de la plage de Le Goulet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

On vit une inquiétude, c’est certain , admet sans détour Wilfred Roussel, ancien maire et ancien député. La mer a commencé à se déchaîner et il ne vente pas encore. J’espère que Lee ne sera pas trop pire, mais c’est difficile de faire un pronostic.

Il compare cette tempête post-tropicale à celle qui a frappé la région en juin. Les dommages avaient alors été considérables. Des tables de pique-nique avaient été retrouvées à cinq kilomètres de la plage.

Ouvrir en mode plein écran Les tables de pique-nique de la plage de Le Goulet ont été bien rangées sous un abri à la veille de la tempête. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

En mode préparation

Théo Roussel s’est déjà mis en mode préparation. Jeudi matin, il est allé chercher de l’eau, a rempli le réservoir d’essence de son auto, en a pris aussi pour la génératrice en cas de manque d’électricité et a acheté de la nourriture pour être capable de passer quelques jours.

Ouvrir en mode plein écran Théo Roussel a déjà commencé à ramasser les objets sur son patio. Sa maison est dans une zone à risque d'inondation. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Il a ramassé les chaises de patio et s’est assuré que son barbecue soit bien rangé.

Je vais tout ramasser. Je n’ai pas le choix , argue-t-il.

De sa demeure, on a une vue imprenable sur la mer. Elle est à peine à une centaine de mètres. Si l’eau monte, il devra faire vite et évacuer, admet-il.

La dernière tempête du printemps a brisé la dune , raconte Théo Roussel.

Si le vent vient de l’est, ce sera dangereux pour nous. On va surveiller ça de près, c’est tout ce qu’on peut faire pour l’instant.

Si l’eau monte trop, on va devoir quitter. On n’aura pas le choix si ça devient trop critique , dit-il.

Les bateaux hors de l'eau

Il ne reste presque plus de bateaux amarrés au quai de Le Goulet, sauf celui de Pierre-Paul Roussel. Mais il ne prendra pas de risque. Il sera monté vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Paul Roussel se prépare à sortir son bateau de l'eau avant l'arrivée de la tempête Lee. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

C’est plus sécuritaire en dehors de l’eau. On est toujours inquiet quand une tempête arrive, mais on se prépare. Pour les bateaux qui sont encore au quai, on met des ballons sur le côté et on vient voir quand l'eau monte. Un bateau, ça coûte cher. Vaut mieux prévenir que guérir , dit-il.

Cédric Arseneault et Alyre Brideau, deux employés municipaux de la Ville de Shippagan, n’ont pas chômé depuis quelques jours. Ils s’affairent à ranger le plus d’objets susceptibles de se briser pendant le passage de Lee.

On a ramassé tout ce qui pouvait être dangereux , lance Alyre Brideau. Les tables à pique-nique, les chaises, etc. On est pas mal prêt.

La direction du vent jouera un grand rôle dans l’impact de la tempête post-tropicale à Le Goulet. Selon Cédric Arseneault, il ne faut pas qu’il vienne de l’est.

Un vent du nord-est serait moins pire , croit-il.

Du vent, de la pluie, de fortes vagues, des dunes abîmées, des inondations… Lee ou pas, ça devient une habitude à Le Goulet.