Nouveau record de sprint vidéo pour Super Mario Bros.

Deux ans après avoir été le premier à descendre sous la barre des 4 minutes 55 secondes pour finir le jeu vidéo Super Mario Bros. dans la catégorie tout pourcentage, le sprinteur Niftski détient le nouveau record à battre, établi à 4 minutes 54 secondes et 631 millisecondes.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Dès le début de sa vidéo sur YouTube qui documente son exploit, on entend l’instavidéaste (streamer) avouer être particulièrement doué ce jour-là. Il était toutefois loin de se douter que ses performances allaient le conduire à battre son propre record du monde, quelques minutes plus tard.

Comment a-t-il réussi à terminer Super Mario Bros., un jeu qui dure normalement plusieurs heures, en quelques minutes seulement? Les sprinteurs et sprinteuses vidéo utilisent des bogues pour y parvenir, qui font tantôt économiser du temps, tantôt sauter des mondes, et qui nécessitent parfois une précision au pixel près.

Publicité

L’un d’entre eux permet notamment de passer par-dessus l’animation du mât à la fin des tableaux, ce qui fait sauver de précieuses secondes aux joueurs et aux joueuses.

Dans ce cas-ci, plus Niftski enchaînait les bons coups, plus son rythme cardiaque – qu’il mesure en direct pendant ses séances de jeux – augmentait à l’écran. À l’approche de son record, son cœur s’est emballé jusqu’à 189 battements par minute. Il a même dit qu’il pensait perdre connaissance , en direct.

En tout, ce sont sept niveaux qu’il a complétés de façon quasi parfaite. Mais il y a encore place à amélioration, selon le sprinteur.

Même si j'ai souligné à quel point cette course est extraordinaire pour moi, ce n'est pas mon objectif final et je ne m'arrêterai pas là. [...] J'ai l'intention de descendre le temps de cette catégorie [tout pourcentage] au plus bas possible , a-t-il écrit sur sa chaîne YouTube.

Avec les informations de Ars Technica